27 षटकार, 30 चौकार अन् 344 धावा...! T20I मध्ये सर्वात मोठा रेकॉर्ड; 'या' संघाने विश्वविक्रम रचला

Unbreakable Cricket Records in T20I: क्रिकेटमध्ये अनेक रेकॉर्ड, विक्रम होत असतात. प्रत्येकाचा ट्रकही ठेवला जातो. अशा रेकॉर्डची नेहमीच चर्चा होत असते. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील एक असा विक्रम आहे, जो ऐकूनही अविश्वसनीय वाटतो. साधारणपणे या फॉरमॅटमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १८० ते २०० धावा चांगल्या मानल्या जातात. एखाद्या दिवशी फलंदाज जास्त फॉर्ममध्ये असेल तर स्कोअर २५०-२८० पर्यंत जातो. पण एका सामन्यात तब्बल 344 धावा झाल्या, हे अनेकांसाठी अजूनही धक्कादायक आहे.
हा ऐतिहासिक पराक्रम झिम्बाब्वे संघाने २०२४ साली केला. विशेष म्हणजे, ही कामगिरी एखाद्या बलाढ्य संघाने नव्हे, तर तुलनेने कमी चर्चेत असलेल्या संघाने साध्य केली. त्यांनी झिम्बाब्वे संघाविरुद्ध खेळताना धावांचा अक्षरशः पाऊस पाडला.
हा सामना आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक उप-प्रादेशिक आफ्रिका पात्रता फेरी दरम्यान नैरोबी येथे खेळला गेला. झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि त्यानंतर जे काही घडले, ते गोलंदाजांसाठी एखाद्या वाईट स्वप्नापेक्षा कमी नव्हते. २० षटकांत फक्त ४ गडी गमावत त्यांनी ३४४ धावा उभ्या केल्या. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आजवरचा सर्वात मोठा संघस्कोअर हा आहे.
या धडाकेबाज डावाचा नायक ठरला कर्णधार सिकंदर रझा. त्याने केवळ ४३ चेंडूंमध्ये नाबाद १३३ धावा करत विक्रम रचला. त्याच्या या खेळीत तब्बल १५ षटकार आणि ७ चौकारांचा समावेश होता, आणि त्याचा स्ट्राइक रेट ३०० पेक्षा जास्त होता.
फक्त रजा नाही, तर इतर फलंदाजांनीही तितक्याच आक्रमकतेने खेळ केला. ब्रायन बेनेट, मारुमानी, रायन बर्ल आणि क्लाइव मदांडे यांनीही वेगवान धावा करत संघाचा स्कोअर प्रचंड उंचीवर नेला. संपूर्ण संघाने मिळून २७ षटकार आणि ३० चौकार लगावले, जे या सामन्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले.
इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झांबिया संघ पूर्णपणे दबावाखाली आला. संपूर्ण संघ फक्त ५४ धावांवर बाद झाला आणि झिम्बाब्वेने तब्बल २९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. गोलंदाजांमध्ये रिचर्ड नगारवा आणि ब्रँडन मावुटा यांनी प्रत्येकी ३ बळी घेत प्रतिस्पर्ध्यांचा डाव संपवला.
आजही हा विक्रम क्रिकेट जगतात ‘एव्हरेस्ट’सारखा मानला जातो. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंडसारख्या मोठ्या संघांनाही या स्कोअरजवळ पोहोचणे कठीण मानले जाते. त्यामुळे ३४४ धावांचा हा विक्रम लवकर मोडला जाईल, अशी शक्यता अत्यंत कमी आहे.