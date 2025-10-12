Abhishek Sharma: 'फक्त 3 चेंडूत त्याला...' पाकिस्तानच्या बॉलरचे अभिषेक शर्मा खुल्ल चॅलेंज! केलं मोठं वक्तव्य

Pakistan Bowler Challenge Abhishek Sharma: भारतीय स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या आपल्या जबरदस्त फॉर्ममुळे चर्चेत आहे. त्याने मोठमोठ्या गोलंदाजांची धुलाई करत प्रतिस्पर्ध्यांच्या संघांचा बचावच केला आहे. पण आता पाकिस्तानच्या एका अनोळखी वेगवान गोलंदाजाने अभिषेकला खुलेआम चॅलेंज दिलं आहे. त्याचं म्हणणं आहे की तो अभिषेकला फक्त 3 ते 6 चेंडूत बाद करू शकतो!
पाकिस्तानचा तरुण फास्ट बॉलर इहसानुल्लाह सध्या चर्चेत आला आहे. एका व्हिडीओमध्ये त्याने म्हटलं, “जर मला भारतविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळाली, तर मी अभिषेक शर्माला जास्तीत जास्त 3 ते 6 चेंडूत बाद करीन. माझी 140 किमी प्रतितास वेगाची बॉल त्याला 160 किमीची वाटेल. तो माझ्या इनस्विंगरला समजूही शकणार नाही. लेफ्ट-हॅंडर बॅटर्सना मी बाउंसर आणि इनस्विंगरने गोंधळवतो. माझ्या बाउंसरचा तोड नाही.”
इहसानुल्लाहच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया ओघानं येऊ लागल्या. अनेकांनी त्याच्या आत्मविश्वासावर टोलाही लगावला, तर काहींनी त्याचं धाडस कौतुकास्पद म्हटलं.
अभिषेक शर्मा सध्या जगातील सर्वोत्तम T20 फलंदाजांपैकी एक आहे. आशिया कप 2025 मध्ये त्याने पाकिस्तानच्या स्टार गोलंदाजांवर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ आणि अबरार अहमद यांच्यावर अक्षरशः हल्लाच केला होता. त्या खेळीनंतर अभिषेकचं नाव जागतिक स्तरावर गाजलं. त्यामुळे इहसानुल्लाहचा हा “3-6 चेंडूत OUT” चा दावा ऐकून चाहते म्हणत आहेत, “पहिले टीममध्ये तर जागा मिळव!”
इहसानुल्लाहने पाकिस्तानसाठी आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना मार्च 2023 मध्ये खेळला होता. ऑक्टोबर 2002 मध्ये स्वात येथे जन्मलेल्या या खेळाडूने केवळ 20 व्या वर्षी पाकिस्तानसाठी पदार्पण केलं. त्याने आतापर्यंत 4 T20 सामन्यांत 6 बळी घेतले आहेत, तर एकदिवसीय सामन्यात मात्र त्याला यश मिळालेलं नाही. दुखापतीमुळे तो बराच काळ क्रिकेटपासून दूर होता आणि एप्रिल 2023 नंतर त्याला राष्ट्रीय संघात स्थान मिळालेलं नाही.
सध्या तो घरगुती क्रिकेटमध्ये पुन्हा परतण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्याचं “अभिषेक शर्मा 3-6 चेंडूत बाद करीन” हे वक्तव्य ऐकून क्रिकेटप्रेमींमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे.