37 व्यावर्षी 'या' भारतीय क्रिकेटरने जाहीर केली निवृत्ती, 14 वर्षांच्या करिअरमध्ये भारतासाठी फक्त एक सामना खेळला

Krishnappa Gowtham : कर्नाटकचे अनुभवी ऑल राउंडर आणि भारतासाठी खेळलेला क्रिकेटर कृष्णप्पा गौतमने (Krishnappa Gowtham) क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. 14 वर्षांच्या प्रोफेशनल क्रिकेट करिअरनंतर कृष्णप्पा गौतमने वयाच्या 37 व्या वर्षी आपल्या कारकिर्दीला पूर्णविराम लावण्याचा निर्णय घेतला. गौतम हा भारत, भारत अ, कर्नाटक आणि अनेक आयपीएल संघांसाठी क्रिकेट खेळला आहे. कृष्णप्पा हा त्याच्या निर्भय आणि आक्रमक खेळण्याच्या शैलीसाठी ओळखला जातो. क्रिकेटमधील आपली कारकीर्द पूर्ण केल्यावर कृष्णप्पा गौतम हा आता नवी इनिंग सुरु करणार आहे.
कृष्णप्पा गौतमने 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी उत्तर प्रदेश विरुद्ध रणजी ट्रॉफी सामन्यात पदार्पण केलं. पहिल्याच सामन्यात त्याने गौतमने सुरेश रैना आणि भुवनेश्वर कुमार सारख्या मोठ्या खेळाडूंना बाद करून सर्वांचं लक्ष आकर्षित करून घेतलं होतं. 2016-17 चा रणजी सीजन हा त्याच्या करिअरमधील टर्निंग पॉईंट ठरला.त्याने फक्त 8 सामन्यात 27 विकेट घेतल्या. त्यानंतर 2017-18 रणजी सीजनमध्ये त्याने फर्स्ट क्लास शतक करिअरमधील पहिलं शतक ठोकलं. 2023 पर्यंत कृष्णप्पा गौतम हा लागोपाठ चांगली कामगिरी करत होता. पण त्यानंतर, त्याने कर्नाटक संघातील आपले स्थान गमावले. त्याने 59 फर्स्ट क्लास आणि 68 लिस्ट ए सामने खेळले, 320 हून अधिक विकेट्स घेतल्या आणि खालच्या फळीत मौल्यवान धावा केल्या.
देशांतर्गत सामन्यात केलेल्या दमदार कामगिरीमुळे त्याला इंडिया ए मध्ये स्थान मिळालं. जिथे त्याने न्यूझीलंड ए, वेस्टइंडीज ए, ऑस्ट्रेलिया ए आणि इंग्लंड लायंस विरुद्ध खेळत फलंदाजी आणि गोलंदाजीत दोन्हीमध्ये प्रभावी ठरली. 2021 मध्ये गौतम हा सुरुवातीला टीम इंडियाचा नेट बॉलर बनला आणि मग श्रीलंका विरुद्ध वनडे आणि टी २० सीरिजमध्ये त्याची निवड झाली. कोलंबोमध्ये त्याने एक वनडे सामना खेळला ज्यात त्याने एक विकेट घेतली, त्यानंतर मात्र त्याला पुन्हा भारतीय संघात संधी मिळाली नाही.
आयपीएलमध्ये कृष्णप्पा गौतम याची खूप चर्चा झाली. त्याने मुंबई इंडियन्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स साठी सामने खेळले. 2017 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला 2 कोटींना विकत घेतलं. 2018 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने त्याला 6.20 कोटींना आपल्या संघात घेतलं आणि 2019 साठी सुद्धा रिटेन केलं. 2020 मध्ये तो पंजाब किंग्समध्ये गेला, त्यानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला 2021 मध्ये 9.25 कोटींना विकत घेतलं. ही त्याच्या आयपीएल करिअरमधील सर्वात मोठी बोली होती. आयपीएलमध्ये एकूण 9 सीजन खेळून कृष्णप्पा गौतमने जवळपास 35 कोटींची कमाई केली.