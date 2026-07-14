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FIFA World Cup 2026 मधून वगळल्यानंतर काही आठवड्यांतच 38 वर्षीय पंचाचं निधन; त्यांच्यावर होते गंभीर आरोप

Dutch Referee Death News:  रॉब डीपरिंक या डच रेफरी यांचे वयाच्या 38व्या वर्षी निधन झाले. सगळ्यात महत्त्वाचे सुरु असलेल्या 2026 च्या फिफा विश्वचषकासाठी 'व्हिडीओ असिस्टंट रेफरीज'च्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, परंतु नंतर त्यांना त्यातून वगळण्यात आले.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:35 PM IST
FIFA World Cup 2026 मधून वगळल्यानंतर काही आठवड्यांतच 38 वर्षीय पंचाचं निधन; त्यांच्यावर होते गंभीर आरोप
Image Credit: नेदरलँड्सचे अनुभवी रेफरी रॉब डीपरिंक यांचे वयाच्या अवघ्या 38व्या वर्षी निधन (Photo: @chizzygold67/X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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