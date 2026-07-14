/FIFA World Cup 2026 मधून वगळल्यानंतर काही आठवड्यांतच 38 वर्षीय पंचाचं निधन; त्यांच्यावर होते गंभीर आरोप

फुटबॉल विश्वातून एक धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नेदरलँड्सचे अनुभवी रेफरी रॉब डीपरिंक यांचे वयाच्या अवघ्या 38व्या वर्षी निधन झाले. काही आठवड्यांपूर्वीच त्यांना FIFA वर्ल्ड कप 2026 साठीच्या व्हिडीओ असिस्टंट रेफरी (VAR) पथकातून वगळण्यात आले होते. त्यांच्या निधनानंतर डच फुटबॉल महासंघ (KNVB) आणि FIFA यांनी शोक व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
रॉब डीपरिंक यांच्या निधनाची माहिती डच फुटबॉल महासंघाने अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यांच्या अकाली जाण्याने फुटबॉल क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. KNVB ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "रॉब यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत धक्कादायक आणि दुःखद आहे. आम्ही केवळ एक उत्कृष्ट रेफरीच गमावलेला नाही, तर एक समर्पित आणि मनमिळावू सहकारीही गमावला आहे."
FIFA नेही अधिकृत निवेदनाद्वारे डीपरिंक यांच्या कुटुंबीयांप्रती आणि डच फुटबॉल महासंघाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. फुटबॉल समुदायासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेत त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी भावना FIFA ने व्यक्त केली.
रॉब डीपरिंक यांची FIFA वर्ल्ड कप 2026 साठी व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी (VAR) म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र, स्पर्धेपूर्वी त्यांच्यावर एका अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना पथकातून वगळण्यात आले. या प्रकरणी लंडनच्या मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. नंतर पुरेशा पुराव्याअभावी हे प्रकरण बंद करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. डीपरिंक यांनी सुरुवातीपासूनच आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा केला होता.
एका डच वृत्तपत्राशी बोलताना त्यांनी, "माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत. मी पोलिस तपासासह FIFA, UEFA आणि KNVB यांना आवश्यक ती सर्व माहिती तातडीने दिली होती," असे म्हटले होते.
NIE ŻYJE ROB DIEPERINK, SĘDZIA ODSUNIĘTY OD MUNDIALU. MIAŁ 38 LAT— Lusia (@Lusia6756877) July 13, 2026
Holenderski sędzia piłkarski Rob Dieperink zmarł w wieku 38 lat — poinformował w poniedziałek Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB), o wstrząsie i wielkiej stracie dla środowiska sędziowskiego. Policja… pic.twitter.com/4PIAEBLpCC
रॉब डीपरिंक 2017 पासून नेदरलँड्सच्या सर्वोच्च फुटबॉल लीग 'एरेडिव्हिजी'मध्ये रेफरी म्हणून कार्यरत होते. तसेच 2024 युरोपियन चॅम्पियनशिपदरम्यान त्यांनी VAR अधिकारी म्हणूनही महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली होती.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, वर्ल्ड कप 2026 च्या अंतिम VAR पथकातून वगळण्यात आल्याने ते मानसिकदृष्ट्या खूप निराश झाले होते. त्यांच्या निधनामुळे फुटबॉल विश्वाने एका अनुभवी आणि आदरणीय पंचाला गमावले आहे.