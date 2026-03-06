4,4,4,4...6,6,6,6... 8 चौकार, 7 षटकार! संजू सॅमसनने वानखेडेवर केला कहर! इंग्लिश गोलंदाजांना चांगलेच झोडपले

Sanju samson smashes 89 runs ind vs eng semifinal stats: आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनने दमदार फलंदाजी करत सामना रंगतदार केला. गुरुवारी (5 मार्च) मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात सॅमसनने इंग्लंडच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवत 42 चेंडूंमध्ये 89 धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने 8 चौकार आणि 7 षटकारांची आतषबाजी केली. शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना तो बाद झाला असला तरी त्याची ही खेळी चाहत्यांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहणारी ठरली. सॅमसनला ऑफ-स्पिनर विल जॅक्सने बाद केले. ऑफ स्टम्पच्या बाहेर टाकलेल्या चेंडूवर सॅमसनने इनसाइड-आउट फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चेंडू बॅटच्या खालच्या कडेला लागून हवेत गेला आणि डीप कव्हरवर उभ्या असलेल्या फिल साल्टने झेल घेत त्याला माघारी पाठवले.
या सामन्यात सॅमसनने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने त्याचा 15 धावांवर असताना सोपा झेल टाकला होता. त्या संधीचा फायदा घेत सॅमसनने इंग्लिश गोलंदाजांना एकही संधी न देता मैदानाच्या सर्व बाजूंनी फटकेबाजी केली. त्याने अवघ्या 26 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले, ज्यातून त्याच्या धडाकेबाज फलंदाजीचा अंदाज येतो.
याआधीही सॅमसनने स्पर्धेत आपली शानदार फॉर्म दाखवली होती. वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुपर-8 फेरीतील सामन्यात त्याने नाबाद 97 धावा करत भारताला महत्त्वाचा विजय मिळवून दिला होता. त्या सामन्यात भारत जिंकला नसता, तर संघाला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणे कठीण झाले असते.
सॅमसनच्या आक्रमक खेळीमुळे भारताने अवघ्या 8.3 षटकांत 100 धावांचा टप्पा पार केला. टी-20 वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट सामन्यांमध्ये एखाद्या संघाने 100 धावा गाठण्याचा हा दुसऱ्या क्रमांकाचा वेगवान विक्रम ठरला. या यादीत न्यूझीलंडचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडने याच वर्ल्ड कपच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त 7.5 षटकांत 100 धावा पूर्ण केल्या होत्या.
सॅमसनच्या 89 धावांच्या खेळीमुळे तो आता टी-20 वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत माजी कर्णधार विराट कोहलीच्या बरोबरीवर पोहोचला आहे. कोहलीने 2016 च्या वर्ल्ड कपमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत नाबाद 89 धावांची खेळी केली होती.
The knock that powered us into the #Final
Sanju Samson gets his 2nd consecutive Player of the Match award for a match-winning 89 (42)
Scorecard https://t.co/LxSBs3EDPx#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/s5ojGuL2Pw
— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
100* – फिन अॅलन (न्यूझीलंड) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता, 2026 उपांत्य फेरी
96* – तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) विरुद्ध वेस्ट इंडिज, द ओव्हल, 2009 उपांत्य फेरी
89* – विराट कोहली (भारत) विरुद्ध वेस्ट इंडिज, मुंबई, 2016 उपांत्य फेरी
89 – संजू सॅमसन (भारत) विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई, 2026 उपांत्य फेरी
86* – अॅलेक्स हेल्स (इंग्लंड) विरुद्ध भारत, अॅडलेड, 2022 उपांत्य फेरी
सॅमसनच्या या धडाकेबाज खेळीमुळे वानखेडे स्टेडियममधील प्रेक्षकांचा उत्साह दुप्पट झाला आणि भारतीय संघाच्या मोठ्या धावसंख्येचा पाया भक्कम झाला. त्याच्या फटकेबाजीमुळे इंग्लिश गोलंदाजांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आणि भारताला सामन्यात आघाडी मिळवण्यात मोठी मदत झाली.