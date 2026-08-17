/जगातील असे 4 क्रिकेटर जे नशेत धुंद होऊन मैदानात उतरले, दोघांनी ठोकलं शतक

Cricket News : क्रिकेट हा जगातील सर्वात लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. हा खेळ फक्त चौकार षटकारांचा नाही तर याच्यामागे अनेक कहाण्या आहेत ज्या ऐकून फॅन्स हैराण होतील. मात्र क्रिकेटच्या इतिहासात काही असे क्षण सुद्धा आहेत जेव्हा खेळाडू थेट नशेच्या अवस्थेत मैदानात आले आणि त्यांनी त्याच अवस्थेत जबरदस्त खेळी करून मैदान गाजवलं. जागतिक क्रिकेटमध्ये असे दोन खेळाडू आहेत ज्यांनी रात्रभर दारूची पार्टी केली आणि सकाळी मैदानात येऊन शासकीय कामगिरी केली.
वर्ष 2006 मध्ये जोहान्सबर्गच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करताना 434 धावांचा मोठा स्कोर केला. ज्याला पूर्ण करणं हे अतिशय कठीण वाटत होतं मात्र या अशक्य स्कोअरला दक्षिण आफ्रिकेचा विस्फोटक ओपनर हर्शल गिब्सने शक्य करून दाखवलं. दक्षिण आफ्रिकेचा विस्फोटक ओपनर हर्शल गिब्सने काही वर्षांनी त्याच्या ऑटोबायोग्राफीमध्ये खुलासा केला की त्या ऐतिहासिक सामन्याच्या ठीक एकरात्र आधी त्याने रात्री उशिरापर्यंत मित्रांसोबत पार्टी केली होती, ज्यात त्याने खूप दारू प्यायली. सामन्याच्या दिवशी सकाळी तो जबरदस्त हँगओव्हरमध्ये होता. मात्र तरीही तो क्रीजवर उतरला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांना घाम फोडला. गिब्सने 111 बॉलमध्ये 157.65 धावांच्या स्ट्राईक रेटने 175 धावांची खेळी खेळली. त्याच्या या खेळीत 21 शानदार चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. गिब्सच्या या दमदार कामगिरीमुळे, 435 धावांचे प्रचंड लक्ष्य गाठून दक्षिण आफ्रिकेने वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.
वेस्टइंडीजचा दिग्गज ऑलराऊंडर सर गैरी सोबर्स यांनी लॉर्ड्स मैदानावर ऐतिहासिक खेळी केली. 1973 मध्ये ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर गैरी सोबर्सने शतक ठोकलं होतं, मात्र त्यानंतर त्याने आपल्या आत्मचरित्रात हे मेनी केलं की त्याने सामन्याच्या एक रात्र आधी पार्टी केली होती ज्यात तो खूप दारू प्यायला. पार्टीनंतर तो एका मित्रासोबत सामील झाला आणि सकाळी 9 वाजेपर्यंत सतत मद्यपान करत राहिला. सामना सुरू होण्याची वेळ जवळ येताच तो थेट हॉटेलवर गेला, थंड पाण्याने अंघोळ केली आणि अजिबात झोप न घेताच फलंदाजीसाठी मैदानावर उतरला. मात्र मैदानावर त्याने केलेल्या कामगिरीने इंग्लंडच्या गोलंदाजांच्या नाकी नऊ आणले. लॉर्ड्सच्या मैदानावर 150 धावांची अविस्मरणीय आणि प्रचंड खेळी साकारून त्याने सर्वांनाच थक्क केले.
ऑस्ट्रेलियाचा दिवंगत ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स हा मैदानावर त्याच्या आक्रमकतेसाठी ओळखला जातो. मात्र 2005 मध्ये बांगलादेश विरुद्ध खेळण्याच्या ठीक आधी तो एका विचित्र परिस्थितीत अडकला. सामन्याच्या दिवशी सायमंड्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात मद्यधुंद अवस्थेत होता की, त्याला नीट उभे राहणेही कठीण जात होते. सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियन संघ हॉटेलमध्ये एकत्र येत असताना, सायमंड्सचा तोल गेला आणि तो इतर खेळाडूंसमोरच खाली पडला. त्याची ही अवस्था पाहून त्यावेळच्या टीम मॅनेजमेंटने त्याला त्या सामन्यासाठीच्या अंतिम अकरा खेळाडूंच्या संघातून त्वरित वगळले.
इंग्लंडचा माजी ऑलराऊंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफने आपल्या करिअर दरम्यान अनेक वादात अडकला. फ्लिंटॉफने एका मुलाखतीत स्वतःच खुलासा केला की, एकदा त्याने मद्यपान केलेल्या अवस्थेत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एका टेस्ट सामन्याची आठवण सांगताना फ्लिंटॉफने सांगितले की सामन्याच्या आदल्या रात्री तो एका बारमध्ये गेला होता आणि त्याने खूप मद्यपान केले होते. सकाळी तो मैदानात फलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा त्याचं लक्ष हे फक्त बॉल आणि बॅटवर होतं आणि हँगओव्हर असताना सुद्धा त्याने शतक ठोकलं. हे त्याच्या टेस्ट करिअरमधील दुसरं शतक होतं.