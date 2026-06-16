Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /स्पेनला रोखलं, जग जिंकलं! 40 वर्षांच्या गोलकीपरची जगभर चर्चा, कामगिरीने वेधलं सर्वाचं लक्ष

स्पेनला रोखलं, जग जिंकलं! 40 वर्षांच्या गोलकीपरची जगभर चर्चा, कामगिरीने वेधलं सर्वाचं लक्ष

spain vs cabo verde : सोमवारी स्पेन विरुद्ध केफ वर्डे यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यात चाळीस वर्षाच्या गोलकीपरने जगभरामध्ये खळबळ उडवली आहे. झालेल्या सामन्याच्या या निकालामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आज 40 वर्षाचा गोलकीपर नक्की कोण आहे?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 16, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:58 PM IST
स्पेनला रोखलं, जग जिंकलं! 40 वर्षांच्या गोलकीपरची जगभर चर्चा, कामगिरीने वेधलं सर्वाचं लक्ष

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thecha Pulao: रोजच्या भाताला द्या झणझणीत ट्विस्ट! फक्त 20 मिनिटांत बनवा महाराष्ट्रीय
Recipe17 min ago
2
crime20 min ago
3
accident27 min ago
4
Dia mirza50 min ago
5
Breaking News1 hr ago