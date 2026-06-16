/स्पेनला रोखलं, जग जिंकलं! 40 वर्षांच्या गोलकीपरची जगभर चर्चा, कामगिरीने वेधलं सर्वाचं लक्ष

FIFA World Cup 2026 : फिफा विषयात 2026 चा उत्साह हा उंचावर आहे, मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांची भरपूर मनोरंजन होत आहे. सोमवारी स्पेन विरुद्ध केफ वर्डे यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यात चाळीस वर्षाच्या गोलकीपरने जगभरामध्ये खळबळ उडवली आहे. स्पेन विरुद्ध केफ वर्डे यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात 0-0 असा सामना बरोबरीत संपला. या निकालामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आज 40 वर्षाचा गोलकीपर नक्की कोण आहे? या संदर्भात तुम्हाला आज या लेखांमध्ये सविस्तर सांगणार आहोत. त्याचबरोबर स्पेन विरुद्ध त्याची कामगिरी कशी राहिली यावर देखील प्रकाश टाकणार आहोत.
40 वर्षीय फुटबॅाल खेळाडू वोज्सिनाने केलेल्या स्पेनविरुद्ध कामगिरीनंतर त्याने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. वोज्सिना हा या आधी फक्त केप बरडियन फुटबॉल चाहतांना आणि पोर्तुगीज क्लब फुटबॉलच्या अनुयायांना माहिती होता. स्पेन विरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये संघासाठी सात अप्रतिम बच्छाव करून त्याने जगाचे लक्ष वेधले आहे. कॅप वर्डेच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर आता जगभरामध्ये या खेळाडूबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
वोज्सिनाच्या कामगिरीनंतर आता सोशल मीडियावर त्याला लोक फॉलो करू लागले आहेत. स्पेनविरुद्ध केलेल्या कामगिरीनंतर त्याचे 50000 फोलोवर्स होते आता ते 1.5 मिलियनहून अधिक झाले आहेत. झपाट्याने त्याला लोक फॉलो करू लागले आहेत.
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जोसिमर जोस इव्होरा डायस जो खेळाडूचा त्याच्या चाहत्यांमध्ये वोज्सिना या नावाने ओळखला जातो. त्याचा जन्म केप वर्डेमधील मिंडेलो येथे झाला होता. फिफा विश्वचषकाचा प्रवास त्यासाठी सोपा नव्हता. केप वर्डे, मोल्दोवा, रोमानिया, सायप्रस आणि पोर्तुगालमध्ये अनेक वर्ष घालवल्यानंतर वयाच्या 40 व्या वर्षी त्याला विश्वचषकासाठी खेळण्याची संधी मिळाली. वोज्सिना हा आपल्या राष्ट्रीय संघासाठी खेळत आहे आणि केप वर्डेचा हा सर्वात विश्वासार्ह खेळाडूंपैकी एक बनला आहे.
40 वर्षाच्या या खेळाडूने स्पेनविरुद्ध सामन्यामध्ये 7 गोलचा बचाव केला, त्याचबरोबर त्याने 1 क्लिन शीट देखील दिली. 29 पास आणि 15 रिव्हरी, त्याचबरोबर स्पेनविरुद्ध सामन्यात त्याला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यात आला. केप वर्डेसाठी हा निकाल ऐतिहासिक होता, परंतु त्यांच्या गोलकीपरसाठी ही एक संस्मरणीय रात्र देखील होती. वयाच्या 40 व्या वर्षी वोज्सिएन्हा विश्वचषकात पदार्पण करणारा दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला.
40-year-old Cape Verde goalkeeper Vozinha vs. Spain:— World Cup 2026 (@ofootball__) June 15, 2026
• 1 clean sheet
• 7 saves
• 3 high claims
• 29 passes
• 15 recoveries
• 100% duels won
• Man of the Match
...40 years old man o! pic.twitter.com/BRuwgkUKRW