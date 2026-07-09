/120 चेंडूत 417 धावा, 47 षटकार! इंग्लिश क्रिकेट क्लबने T20 सामन्यात घातला धुमाकूळ, रचला इतिहास

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका सुरु असली तरी सध्या इंग्लंडमध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये इंग्लिंश संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. इंग्लिश क्रिकेट क्लबने टी20 क्रिकेटमध्ये धावांचा डोंगर उभा केला आहे आणि इतिहास रचला आहे. या सामन्यामध्ये चौकार आणि षटकारांचा फलंदाजांनी पाऊस पाडला, या सामन्यामधील आकडेवारी वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल. एका क्लब संघाने केवळ दोन गडी गमावून 417 धावांचा डोंगर उभा केला, जी टी20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या मानली जाते. या सामन्याच्या संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत, कोणत्या स्पर्धेमध्ये हा रेकॅार्ड झाला यासंदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
डम्बलटन क्रिकेट क्लब आणि हॅदरले अँड रेडिंग्ज क्रिकेट क्लब यांच्यात हा सामना ७ जुलै रोजी प्रीमियर वन या अव्वल श्रेणी विभागात खेळला गेला. पहिले फलंदाजी करताना, डम्बलटनने 20 ओव्हरमध्ये 2 विकेट्स गमावून 417 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, हॅदरले अँड रेडिंग्जचा संघ 229 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळे डम्बलटनला 188 धावांच्या मोठ्या फरकाने सहज विजय मिळाला. डम्बलटनच्या ऐतिहासिक विजयाचा सर्वात मोठा नायक सलामीवीर इव्हान गेज होता, ज्याने अवघ्या 55 चेंडूंमध्ये 206 धावांची अविश्वसनीय नाबाद खेळी केली.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 20 ओव्हरच्या एका षटकातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम झिम्बाब्वेच्या नावावर आहे, त्यांनी 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी झांबियाविरुद्ध 344/4 धावा केल्या होत्या. टी20 क्रिकेटमधील एका षटकातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम बडोद्याच्या नावावर आहे, त्यांनी 5 डिसेंबर 2024 रोजी इंदूरमध्ये सिक्कीमविरुद्ध 349/5 धावा केल्या होत्या. कसोटी खेळणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये, हा विक्रम इंग्लंडच्या नावावर आहे, त्यांनी 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 304/2 धावा केल्या होत्या.
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डम्बलटनच्या खेळीत केवळ चौकार आणि षटकारांच्या जोरावर 370 धावा झाल्या. संघाने 22 चौकार आणि 47 षटकार मारले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, हॅदरले अँड रेडिंग्जनेही आक्रमक फलंदाजी केली. हॅरी ब्लूमफिल्डने 48 चेंडूंमध्ये 6 चौकार आणि 12 षटकारांसह 109 धावांची शानदार खेळी केली. त्याच्या संघाने संपूर्ण सामन्यात 19 षटकार मारले, परंतु इतर फलंदाजांकडून साथ न मिळाल्याने संघ 229 धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्यात एकूण तीन शतके झळकावली गेली. त्यापैकी दोन शतके डम्बलटन संघाने केली, ज्यात एका द्विशतकाचा समावेश आहे.
डम्बलटनचा सलामीवीर इव्हान गेजने द्विशतक झळकावले. त्याने 55 चेंडूंचा सामना करत 13 चौकार आणि 23 षटकारांसह नाबाद 206 धावा केल्या. त्याचा साथीदार डॅन हॉलंडने 37 चेंडूंमध्ये 122 धावा केल्या. हॅदरले अँड रेडिंग्ज संघाकडून हॅरी ब्लूमफिल्डने सहा चौकार आणि 12 षटकारांसह 48 चेंडूंमध्ये 109 धावा केल्या.