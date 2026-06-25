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हा कॅच की जादू? फाफ डु प्लेसिसच्या झेलाने चाहत्यांना केले थक्क! Video Viral

फाफ डूप्लेसी हा 41 वर्षांचा आहे पण त्याची फिटनेस आणि मैदानावरील चपळता ही 20 वर्षाच्या खेळाडूला ही लाजवणारी आहे. सध्या फाफ डूप्लेसी हा मेजर क्रिकेट लीग खेळत आहे, तो सध्या टेक्सास सुपर किंग्सचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. आता त्याच्या सामन्यातील कॅचची जगभरात चर्चा होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 25, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:53 PM IST
हा कॅच की जादू? फाफ डु प्लेसिसच्या झेलाने चाहत्यांना केले थक्क! Video Viral
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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हा कॅच की जादू? फाफ डु प्लेसिसच्या झेलाने चाहत्यांना केले थक्क! Video Viral
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