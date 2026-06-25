/हा कॅच की जादू? फाफ डु प्लेसिसच्या झेलाने चाहत्यांना केले थक्क! Video Viral

Faf du Plessis Catch - Major League Cricket : मेजर क्रिकेट लीग सुरु आहे आणि त्यामुळे अनेक दिग्गज खेळाडू ही स्पर्धा खेळत आहेत. आयपीएलमध्ये खेळणारे अनेक दिग्गज आता आयपीएल झाल्यानंतर या लीगमध्ये सहभागी झाले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार खेळाडू फाफ डूप्लेसी त्याच्या फिटनेसमुळे अनेकदा चर्चेत पाहायला मिळतो. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृती घेतली असली तरी तो लीग स्पर्धा अजूनही खेळत आहे. फाफ डूप्लेसी हा 41 वर्षांचा आहे पण त्याची फिटनेस आणि मैदानावरील चपळता ही 20 वर्षाच्या खेळाडूला ही लाजवणारी आहे. सध्या फाफ डूप्लेसी हा मेजर क्रिकेट लीग खेळत आहे, तो सध्या टेक्सास सुपर किंग्सचे कर्णधारपद सांभाळत आहे.
डूप्लेसीने त्याच्या कामगिरीने अनेकदा चकित केले आहे, अशीच कामगिरी त्याने आता 41 व्या वर्षी देखील केली आहे. टेक्सास सुपर किंग्स विरुद्ध सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्स यांच्यामध्ये झाला या सामन्यात 41 वर्षाचा स्टार खेळाडू फाफ डूप्लेसीने अप्रतिम कॅच घेतला आणि सर्वांनाच चकित केले. या 41 वर्षीय दक्षिण आफ्रिकी अनुभवी खेळाडूने गुरुवार, 25 जून रोजी सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सविरुद्ध एक अप्रतिम झेल घेतला, ज्यामुळे फलंदाजांपासून ते प्रेक्षकांपर्यंत सर्वजण थक्क झाले. फॅफच्या या शानदार झेलने सामन्याचे चित्र बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. डावाच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहिल्याच चेंडूवर अमाशी डी सिल्वाने ऑफ स्टंपच्या बाहेर फुल लेंथ चेंडू टाकला, लुआन-ड्रे प्रिटोरियसने शॅाट मारला आणि पण तो हवेत मिड-ऑफच्या दिशेने उडाला.
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मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या फॅफ डु प्लेसिसने उजवीकडे झेप घेतली आणि एक अविश्वसनीय एकहाती झेल घेतला. झेल घेतल्यानंतर डूप्लेसी जमिनिवर पडला आणि त्यानंतर त्याच्या संघातील सर्व खेळाडू हे त्याच्या दिशेने धावले. संपूर्ण संघ हा त्याने घेतलेला अप्रतिम कॅचचा उत्साह साजरा करत होता. सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सच्या फलंदाजाने एका क्षणासाठी त्याने डीआरएस घेण्याचा विचार केला, पण अखेरीस त्याला निराश होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतावे लागले.
Faf du Plessis produced a moment of pure magic!— Star Sports (@StarSportsIndia) June 25, 2026
Diving full stretch to his right at mid-off, he plucked an unbelievable one-handed catch out of thin air. #MLC 2026 #TSK pic.twitter.com/BQ96iiDi5G
फाफ डूप्लेसीने घेतलेल्या कॅचचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सामन्यातील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर टेक्सास सुपर किंग्सने पहिले फलंदाजी करत 161 धावा केल्या. टेक्सास सुपर किंग्सच्या संघाने कर्णधार फाफ डूप्लेसीने या सामन्यात सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सची सुरुवात चांगली झाली नाही. फिन ॲलन लवकर बाद झाला. संघाच्या खराब कामगिरीमुळे टेक्सास सुपर किंग्सने सहज विजय मिळवला. लुआन-ड्रे प्रिटोरियस बाद झाल्यानंतर युनिकॉर्न्सची फलंदाजी पूर्णपणे कोलमडली. त्यांनी पहिल्या 10 षटकांत सहा गडी गमावले आणि अखेरीस 22 धावांनी सामना गमावला.