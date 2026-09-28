/हैदराबाद पिंक पॉवर रनमध्ये महाराष्ट्रातील 47 वर्षांच्या रमाबाई रणवीर ठरल्या अव्वल

Hyderabad Pink Power Run : हैदराबाद पिंक पॉवर रनमध्ये महाराष्ट्राच्या 47 वर्षांच्या रमाबाई रणवीर या अव्वल ठरल्या आहेत. हैदराबादमध्ये आयोजित पिंक पॉवर रन 3.0 मध्ये तब्बल 35000 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. स्तनाच्या कर्करोगा बद्दलची जागरूकता, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि महिलांच्या सबलीकरणासाठी आयोजित या उपक्रमात महाराष्ट्रातील रमाबाई रणवीर यांची उपस्थिती विशेष ठरली.
मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आणि सुधा रेड्डी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कर्करोगाविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा होता. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील 47 वर्षीय रमाबाई यांनी यापूर्वी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी अनवाणी 5 किमी धावल्या होत्या. अनेक युवा वर्ग या स्पर्धेत असताना सुद्धा कोणतंही विशेष प्रशिक्षण न घेतलेल्या रमाबाई रणवीर यांनी यात प्रथम क्रमांक पटकावून सर्वाना आश्चर्यचकित केलं होतं. त्यांच्या सहभागामूळे भारतीय महिलांच्या जिद्दीचे दर्शन स्पर्धेत घडले. पींक मॅरेथॉनमध्ये 21 किमी हाफ मॅरेथॉन, 10 किमी, 5 किमी आणि 3 किमी अशा चार गटांचा समावेश होता. विजेत्यांना एकूण 75 लाखांचे बक्षीस देण्यात आले. मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग या सर्वांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 'अमृत दौड' मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत अनेक युवकांसोबत रमाबाईही सहभागी झाल्या होत्या. मुलींच्या शिक्षणासाठी चार अधिकचे पैसे मिळावेत यासाठी बीडच्या अंबाजोगाईतील 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर या स्पर्धेत केवळ धावल्याचं नाहीत तर त्यांनी प्रथम क्रमांक सुद्धा पटकावला. यात त्यांना प्रथम क्रमांकावर 3 हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाले. मात्र माध्यमांनी हा मुद्दा उचलून धरल्याने रमाबाईंनी कहाणी अनेकांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मदतीचा ओघ सुरु झाला. रमाबाई रणवीर यांना हैदराबाद येथील मॅरेथॉनमध्ये 1 लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली आणि 'सुधा रेड्डी फाउंडेशन'ने त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी एक 'जनरल स्टोअर' सुरू करण्यास मदत करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.