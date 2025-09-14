भारत - पाक मॅच दरम्यान झालेले 5 मोठे वाद, एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले होते खेळाडू

IND VS PAK : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यातील संबंध ताणले गेले असताना सुद्धा आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारत पाकिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये सामना खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली जातेय. त्यामुळे यंदा भारत - पाक सामन्यापूर्वी फॅन्समध्ये म्हणावा तसा उत्साह नाही. त्यामुळे दोन्ही संघ रविवारी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळण्यासाठी उतरतील तेव्हा वातावरण अत्यंत तणावाचं असेल. अशातच आतापर्यंत क्रिकेटच्या मैदानात भारत - पाक सामन्यादरम्यान झालेल्या 5 मोठ्या वादांविषयी जाणून घेऊयात.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील प्रत्येक सामना हा रोमांचक असतो. परंतु या रोमांचक सामन्याला तडका तेव्हा लागतो जेव्हा खेळाडू मैदानात एकमेकांशी भिडतात. 2007 रोजी असाच एक वाद गौतम गंभीर आणि शाहिद अफरीदी यांच्यात झाला. 2007 मध्ये खेळण्यात आलेल्या एका वनडे सामन्यात गौतम गंभीर आणि शाहिद अफरीदी यांच्यात टक्कर झाली. यानंतर दोघांमध्ये खूप भांडण झालं, एकमेकांविरुद्ध अपशब्द सुद्धा वापरण्यात आले. त्यानंतर अंपायरमध्ये पडले आणि त्यांनी वाद शांत केला.
आशिया कप 2010 मध्ये हरभजन सिंह आणि शोएब अख्तर यांच्यात वाद झाला. या सामन्यात हरभजन सिंह शोएब अख्तराने टाकलेला बॉल खेळत होता. शोएबने टाकलेय वेगवान बॉल हरभजन खेळू शकला नाही. यानंतर शोएब काहीतरी बोलू लागला. पुढच्याच चेंडूवर हरभजनने सिक्स मारला, त्यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला.
2010 च्या आशिया कपमध्येच गौतम गंभीर आणि कामरान अकमल यांच्यात बाचाबाची झाली होती. त्याचं झालं असं होतं की, कामरान अकमलने गंभीरच्या चुकलेल्या चेंडूवर अपील केले होते, त्यानंतर हा वाद झाला. त्यावेळी दोघांमध्ये बरीच जोरदार बाचाबाची झाली होती.
2012 मध्ये ईशांत आणि कामरान अकमल यांच्यात झालेल्या वादाची खूप दिवस चर्चा होती. बंगळुरूमध्ये खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टी 20 सामन्यात ईशांत शर्मा गोलंदाजी करत होता. ईशांतच्या चेंडूवर अकमल धावबाद होण्यापासून वाचला, त्यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला. यानंतर, मैदानावरील खेळाडूंनी दोघांना एकमेकांपासून वेगळे केले.
1996 मध्ये व्यंकटेश प्रसाद आणि आमिर सोहेल यांच्यात सामन्यादरम्यान वाद झाला. व्यंकटेश प्रसादच्या चेंडूवर चौकार मारल्यानंतर आमेर सोहेलने त्याच्या बॅटने सीमारेषेकडे इशारा केला. पुढच्याच चेंडूवर प्रसादने सोहेलला बाद केले आणि पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. दोन्ही संघांमध्ये हा मुद्दा खूप तापला.
आशिया कप 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना रविवार, 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे.
गौतम गंभीर आणि शाहिद अफरीदी यांच्यातील 2007 चा वाद कसा घडला?
2007 च्या वनडे सामन्यात गंभीर आणि अफरीदी यांच्यात टक्कर झाली, त्यानंतर दोघांनी एकमेकांविरुद्ध अपशब्द वापरले. अंपायरने हस्तक्षेप करून वाद शांत केला.
हरभजन सिंह आणि शोएब अख्तर यांच्यातील वादाचे कारण काय होते?
2010 च्या आशिया कपमध्ये शोएब अख्तरच्या वेगवान चेंडूला हरभजन खेळू शकला नाही. शोएबने काहीतरी बोलल्यानंतर हरभजनने पुढच्याच चेंडूवर सिक्स मारला, ज्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला.