Marathi News
क्रिकेटच्या मैदानावर पुन्हा भारत - पाकिस्तान आमनेसामने, 5 ऑक्टोबरला रंगणार महामुकाबला

ICC Women World Cup 2025 : पुरुषांच्या आशिया कप 2025 नंतर आता संपूर्ण क्रिकेट जगताचं लक्ष हे आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कडे लागलंय. 2 नोव्हेंबर पर्यंत ही स्पर्धा सुरु राहणार असून यात अत्यंत रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. 

पूजा पवार | Updated: Sep 30, 2025, 10:53 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

ICC Women World Cup 2025 : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ला (ICC Women World Cup 2025) 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात झालेली आहे. पहिला सामना हा यजमान भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळवण्यात आला. पुरुषांच्या आशिया कप 2025 नंतर आता संपूर्ण क्रिकेट जगताचं लक्ष हे आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कडे लागलंय. 2 नोव्हेंबर पर्यंत ही स्पर्धा सुरु राहणार असून यात अत्यंत रोमांचक सामने पाहायला मिळतील. 14 सप्टेंबर पासून दर आठवड्याच्या रविवारी प्रेक्षकांना आशिया कपमध्ये भारत - पाकिस्तान यांच्यात सामना पाहायला मिळाला होता. आशिया कप स्पर्धा संपली असली तरी पुन्हा एकदा 5 ऑक्टोबरच्या रविवारी प्रेक्षकांना भारत - पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेटच्या मैदानावर होणार महामुकाबला पाहायला मिळणार आहे. 

5 ऑक्टोबरला रंगणार महामुकाबला : 

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धा भारतातील विविध शहरांमध्ये पार पडणार आहे. तर पाकिस्तान संघ भारत दौरा करणार नसल्याने त्यांचे सर्व सामने हे कोलंबोमध्ये खेळवले जातील. रविवार 5 ऑक्टोबरला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामान खेळवला जाणार असून कोलंबो येथे हा सामना पार पडेल. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्या महिला संघांमध्ये एकूण 27 सामने खेळवले गेले. यापैकी 24 सामने हे भारताने 3 सामने पाकिस्तानने जिंकलेत. 

टीम इंडियाचे सामने कधी? 

टीम इंडियाचा पहिला लीग स्टेज सामना हा श्रीलंकेसोबत 30 सप्टेंबर रोजी असेल. तर दुसरा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवला जाईल. तर 9  ऑक्टोबर रोजी तिसरा सामना हा दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध असेल. 12 ऑक्टोबर रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून 19 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड असा सामना होईल. 23 ऑक्टोबर रोजी भारत न्यूझीलंड विरुद्ध तर 26  ऑक्टोबर रोजी बांगलादेश विरुद्ध खेळेल. 

कुठे पाहाल सामना?

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चे सर्व सामने हे टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनलवर पाहता येतील. तर लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉट स्टारवर करण्यात येणार आहे. तसेच वेबसाईटवरून सुद्धा तुम्ही या सामन्याचा आनंद घेऊ शकता. 

भारताने कधी जिंकलाय वर्ल्ड कप? 

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत कधीही वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. 1973 पासून भारताने आतापर्यंत 12 वेळा महिला वनडे वर्ल्ड कप  खेळला आहे. भारत आतापर्यंत २ वेळा फायनलमध्ये पोहोचलाय. टीम इंडिया 2005 आणि 2017 मध्ये वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पोहोचली होती, पण त्यांना विजेतेपद जिंकता आलं नाही. 

FAQ : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार?
उत्तर: भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा महामुकाबला ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रविवारी कोलंबो येथे खेळवला जाईल. पाकिस्तान संघ भारत दौरा करणार नसल्याने त्यांचे सर्व सामने कोलंबोमध्ये होणार आहेत.

भारत आणि पाकिस्तान महिला संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय आहे?
उत्तर: आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांमध्ये २७ सामने खेळले गेले. यापैकी भारताने २४ सामने जिंकले आणि पाकिस्तानने ३ सामने जिंकले.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वनडे वर्ल्ड कप कधी जिंकला आहे?
उत्तर: भारतीय महिला संघाने आतापर्यंत वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. १९७३ पासून १२ आवृत्त्यांमध्ये भाग घेतला असून, २००५ आणि २०१७ मध्ये फायनलमध्ये पोहोचले होते, पण विजेतेपद जिंकता आले नाही.

IND vs Pakmarathi newsCricket NewsICC Women World Cup 2025

