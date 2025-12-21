'या' 5 कारणांमुळे U19 आशिया कप फायनलमध्ये भारताचा पाकिस्तानकडून पराभव झाला

U19 Asia Cup 2026 Final : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात दुबईच्या आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर अंडर 19 आशिया कप फायनलचा (U19 Asia Cup 2025) सामना खेळवला गेला. फायनलमध्ये पाकिस्तानने भारताला 191 धावांनी पराभूत केलं. पाकिस्तानने भारताला 348 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. याचा पाठलाग करताना टीम इंडिया 26.2 ओव्हरमध्ये 156 धावा करून ऑल आउट झाली. मात्र या पराभवामागची 5 कारणं कोणती याबद्दल जाणून घेऊयात ज्याच्यामुळे टीम इंडियाचा फायनलमध्ये पराभव झाला.
भारताचा 14 वर्षांचा विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान विरुद्ध आशिया कप फायनलमध्ये फ्लॉप ठरला. संघासमोर विजयासाठी मोठं आव्हान असताना टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज वैभव फक्त तो 10 बॉलमध्ये 26 धावा करू शकला. वैभवकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा वैभवला होती.
कर्णधार आयुष म्हात्रेची बॅट सुद्धा पाकिस्तान विरुद्ध अंडर 19 फायनलच्या एवढ्या महत्वाच्या सामन्यात शांत राहिली. आयुष म्हात्रे 7 बॉलमध्ये 2 धावा करून बाद झाला.
विजयासाठी 348 धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची टॉप ऑर्डर पूर्णपणे फ्लॉप ठरली. आरोन जॉर्जच्या बॅटमधून सुद्धा धावा आल्या नाहीत. तो 9 बॉलमध्ये 16 धावा करून बाद झाला.
हेही वाचा : कोण आहे समीर मिन्हास? ज्याने U19 आशिया कपच्या फायनलमध्ये भारतीय गोलंदाजांना रडवलं
मलेशियाच्या विरुद्ध दुहेरी शतक लगावणाऱ्या अभिज्ञान कुंडू सुद्धा फायनलमध्ये आपली छाप सोडू शकला नाही. त्याच्या बॅटमधून सुद्धा धावा निघाल्या नाहीत. कुंडू 20 बॉलमध्ये 13 धावा करून बाद झाला.
गोलंदाज किशन सिंह हा पाकिस्तान विरुद्ध अंडर 19 आशिया कप फायनलमध्ये सर्वात महागडा सिद्ध झाला. त्याने 5 ओव्हरमध्ये 10 इकॉनॉमीने गोलंदाजी करताना 50 धावा दिल्या आणि यात फक्त 1 विकेट घेतली.