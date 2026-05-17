/मूर्ती लहान पण कीर्ती महान! जगातील सर्वात कमी उंचीचे 5 क्रिकेटर

5 Shortest Height Cricketer In World : क्रिकेटमध्ये लांब उंचीच्या आणि मजबूत खेळाडूंना जास्त प्रभावशाली मानलं जातं. मात्र काही असे खेळाडू सुद्धा आहेत ज्यांनी छोटी उंची असताना सुद्धा क्रिकेट विश्वात बरचं नाव कोरलं. या क्रिकेटर्सनी खरं करून दाखवलं की यश हे केवळ तुमच्या उंचीमुळे नाही तर मेहेनत, प्रतिभा आणि आत्मविश्वासाने मिळते. तेव्हा आज तुम्हाला जगातील अशा 5 कमी उंचीच्या क्रिकेटर्सबद्दल जाणून घेऊयात ज्यांनी आपल्या जबरदस्त प्रदर्शनामुळे क्रिकेटमध्ये इतिहासात रचला.
न्यूझीलंडचा विकेटकिपर फलंदाज क्रूगर वैन विक क्रिकेट इतिहासातील सर्वात लहान उंचीच्या खेळाडूंमध्ये गणला जातो. त्याची उंची फक्त 150 सेंटीमीटर म्हणजे 4 फूट 9 इंच आहे. लहान उंची असूनही त्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळवली. त्याच्या विकेटकीपिंग कौशल्याची अनेकदा स्तुती केली जायची.
इंग्लंडचा माजी विकेटकिपर टीच कॅानफोर्ड याची उंची ही 152 सेंटीमीटर म्हणजेच 5 फूट आहे. त्यांनी 1930 दरम्यान क्रिकेट खेळले आणि जबरदस्त खेळीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तेव्हा क्रिकेटमध्ये फिटनेस आणि टेकनिक संदर्भात आज सारखी सुविधा नव्हती. मात्र तरीही त्यांनी आपली वेगळी ओळख मिळवली.
भारतीय क्रिकेट संघाचे महान फलंदाज सुनील गावसकर यांचं नाव देखील या लिस्टमध्ये सामील आहे. त्यांची उंची 157 सेंटीमीटर म्हणजेच 5 फूट २ इंच इतकी आहे. मैदानावरचा त्यांचा आत्मविश्वास आणि फलंदाजीचे नेहमीच कौतुक होत राहिले. गावस्कर यांनी जगातील सर्वात धोकादायक वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध शानदार फलंदाजी केली आणि अनेक विक्रम प्रस्थापित केले.
इंग्लडचा प्रसिद्ध लेग स्पिनर टिच फ्रीमॅन हा सुद्धा उंचीने लहान आहे. त्याची उंची ही जवळपास 157 सेंटीमीटर एवढी असून फ्रीमॅन हा त्याच्या घटना स्पिन गोलंदाजीसाठी ओळखला जायचा. देशांतर्गत क्रिकेट त्याने अनेक विकेट घेतले आहेत.
बांगलादेशचा अनुभवी विकेटकिपर फलंदाज मुशफिकुर रहीम याची उंची 160 सेंटीमीटर म्हणजेच 5 फूट 3 इंच आहे. लहान उंची असूनही त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठं यश मिळवलं. मुशफिकुरला त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीसाठी सुद्धा ओळखलं जायचं.