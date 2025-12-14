13 चेंडूत 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6… IPL मिनी ऑक्शनमध्ये 'या' स्फोटक फलंदाजावर लागणार मोठी बोली? मिडल ऑर्डरसाठी बेस्ट

Salman Nizar, Explosive Batter: आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी दुबईत पार पडणार आहे. ऑक्शनपूर्वी अनेक खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने फ्रेंचायझींचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र एका फलंदाजाची सध्या विशेष चर्चा रंगली आहे, ज्याने अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये 11 षटकार ठोकत सर्वांचे लक्ष स्वतःकडे वेधले आहे. या स्फोटक फलंदाजाबाबत माजी भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज आणि निवड समिती सदस्य सबा करीम यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यांच्या मते, ज्या आयपीएल फ्रेंचायझीला क्रमांक पाच किंवा सहा स्थानासाठी आक्रमक फलंदाजाची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा खेळाडू ‘मास्टर कार्ड’ ठरू शकतो.
ही कामगिरी करणारा फलंदाज म्हणजे सलमान निजार. केरळ क्रिकेट लीग (KCL) मध्ये कॅलिकट ग्लोबस्टर्सकडून खेळताना सलमानने शेवटच्या 13 चेंडूंमध्ये तब्बल 11 षटकार ठोकत खळबळ उडवली होती. जिओस्टारवर बोलताना सबा करीम म्हणाले, “सलमान निजारची क्षमता त्याच्या KCL मधील फलंदाजीवरून स्पष्ट दिसते. मोठे फटके मारण्याची ताकद आणि स्पष्ट विचार त्याच्याकडे आहे.”
हे ही वाचा: 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... अन् 9 चौकार! 125 धावांचा डोंगर रचत IPL लिलावापूर्वी SMAT मध्ये 'या' भारतीय खेळाडूची कामगिरी
सबा करीम पुढे म्हणाले, “असा गुणवत्तापूर्ण फलंदाज मिळाल्यावर त्याला कुठे खेळवायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. मला वाटते, कोणतीही IPL फ्रेंचायझी जी क्रमांक पाच किंवा सहा स्थानासाठी स्फोटक फलंदाज शोधत आहे, ती नीलामीत नक्कीच सलमान निजारवर लक्ष ठेवेल.”
हे ही वाचा: 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...95 चेंडूंत 171 धावा! कोण आहे 'हा' 14 वर्षीय भारतीय खेळाडू
या चर्चेदरम्यान आणखी एका फलंदाजाचे नाव पुढे आले आहे. माजी भारतीय फलंदाज अभिनव मुकुंद यांच्या मते, डावखुरा विकेटकीपर-फलंदाज तुषार रहेजा IPL मिनी ऑक्शनमध्ये बोली युद्ध सुरू करू शकतो.
हे ही वाचा: 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...टी20मध्ये 28 चेंडूत शतक! कोण आहे 'हा' भारतीय फलंदाज ज्याने केला धावांचा वर्षाव
तुषार रहेजाने 2025 तमिळनाडू प्रीमियर लीग (TNPL) मध्ये तिरुपूर तमिझन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याने 9 सामन्यांत 185.55 च्या स्ट्राइक रेटने 488 धावा केल्या. अभिनव मुकुंद म्हणाले, “लोकांना वाटते तुषार युवा आहे, पण त्याने TNPL मध्ये सात-आठ हंगाम खेळले आहेत. मोठ्या धावा करण्यावर त्याचा भर असतो आणि हे या हंगामात स्पष्ट दिसले. तो पॉवरप्लेमध्ये चेंडूवर जबरदस्त प्रहार करतो आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्धही उत्कृष्ट खेळ करतो. वरुण चक्रवर्ती आणि रविचंद्रन अश्विनसारख्या गोलंदाजांनाही त्याने मैदानभर फटके मारले आहेत.”
हे ही वाचा: Wd, Wd, Wd, Wd, Wd, Wd..13 चेंडूंचं षटक! अर्शदीपने केली मोठी चूक; गंभीरची सटकली, कॅमेऱ्यासमोर संतापला
आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये हे दोन्ही फलंदाज फ्रेंचायझींसाठी मोठा आकर्षणबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.