13 चेंडूत 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6… IPL मिनी ऑक्शनमध्ये 'या' स्फोटक फलंदाजावर लागणार मोठी बोली? मिडल ऑर्डरसाठी बेस्ट

 IPL 2026 Mini Auction: आयपीएल 2026 चा मिनी लिलाव 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे. लिलावापूर्वी अनेक खेळाडूंनी त्यांच्या कामगिरीने संघांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तथापि, असा एक फलंदाज आहे ज्यावर मोठी बोली लागू शकते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 14, 2025, 09:50 AM IST
Salman Nizar, Explosive Batter: आयपीएल 2026 (IPL 2026) चा मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी दुबईत पार पडणार आहे. ऑक्शनपूर्वी अनेक खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने फ्रेंचायझींचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र एका फलंदाजाची सध्या विशेष चर्चा रंगली आहे, ज्याने अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये 11 षटकार ठोकत सर्वांचे लक्ष स्वतःकडे वेधले आहे. या स्फोटक फलंदाजाबाबत माजी भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज आणि निवड समिती सदस्य सबा करीम यांनी मोठे विधान केले आहे. त्यांच्या मते, ज्या आयपीएल फ्रेंचायझीला क्रमांक पाच किंवा सहा स्थानासाठी आक्रमक फलंदाजाची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा खेळाडू ‘मास्टर कार्ड’ ठरू शकतो.

KCL मध्ये केला धुमाकूळ

ही कामगिरी करणारा फलंदाज म्हणजे सलमान निजार. केरळ क्रिकेट लीग (KCL) मध्ये कॅलिकट ग्लोबस्टर्सकडून खेळताना सलमानने शेवटच्या 13 चेंडूंमध्ये तब्बल 11 षटकार ठोकत खळबळ उडवली होती. जिओस्टारवर बोलताना सबा करीम म्हणाले, “सलमान निजारची क्षमता त्याच्या KCL मधील फलंदाजीवरून स्पष्ट दिसते. मोठे फटके मारण्याची ताकद आणि स्पष्ट विचार त्याच्याकडे आहे.”

मिडल ऑर्डरसाठी परफेक्ट पर्याय

सबा करीम पुढे म्हणाले, “असा गुणवत्तापूर्ण फलंदाज मिळाल्यावर त्याला कुठे खेळवायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. मला वाटते, कोणतीही IPL फ्रेंचायझी जी क्रमांक पाच किंवा सहा स्थानासाठी स्फोटक फलंदाज शोधत आहे, ती नीलामीत नक्कीच सलमान निजारवर लक्ष ठेवेल.”

TNPL मधून आणखी एक नाव चर्चेत

या चर्चेदरम्यान आणखी एका फलंदाजाचे नाव पुढे आले आहे. माजी भारतीय फलंदाज अभिनव मुकुंद यांच्या मते, डावखुरा विकेटकीपर-फलंदाज तुषार रहेजा IPL मिनी ऑक्शनमध्ये बोली युद्ध सुरू करू शकतो.

तुषार रहेजाने 2025 तमिळनाडू प्रीमियर लीग (TNPL) मध्ये तिरुपूर तमिझन्सला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याने 9 सामन्यांत 185.55 च्या स्ट्राइक रेटने 488 धावा केल्या. अभिनव मुकुंद म्हणाले, “लोकांना वाटते तुषार युवा आहे, पण त्याने TNPL मध्ये सात-आठ हंगाम खेळले आहेत. मोठ्या धावा करण्यावर त्याचा भर असतो आणि हे या हंगामात स्पष्ट दिसले. तो पॉवरप्लेमध्ये चेंडूवर जबरदस्त प्रहार करतो आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्धही उत्कृष्ट खेळ करतो. वरुण चक्रवर्ती आणि रविचंद्रन अश्विनसारख्या गोलंदाजांनाही त्याने मैदानभर फटके मारले आहेत.”

आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये हे दोन्ही फलंदाज फ्रेंचायझींसाठी मोठा आकर्षणबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

