6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...95 चेंडूंत 171 धावा! कोण आहे 'हा' 14 वर्षीय भारतीय खेळाडू

Vaibhav Suryavanshi 95 Balls 171 Runs India vs United Arab Emirates U19 Asia Cup 2025: भारताच्या 14 वर्षीय धडाकेबाज फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा दमदार प्रदर्शन केलं आहे. एसीसी U19 आशिया कप 2025 च्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिरात (UAE) विरुद्ध त्याने आश्चर्यकारक फलंदाजी केली आहे. वैभव सूर्यवंशीने केवळ 95 चेंडूंवर 171 धावा केल्या, ज्यामध्ये 14 छक्के आणि 9 चौकार समाविष्ट होते. त्याने 180 च्या स्ट्राइक रेटने खेळताना शानदार फटके मारले. वैभव सूर्यवंशी जर काही अधिक वेळ क्रीझवर राहिला असता, तर त्याने दुप्पट शतक देखील झळकवले असते. त्याच्या या खेळीचे सर्वत्र कौतुक होतं आहे .
यूएईच्या गोलंदाजांसमोर वैभव सूर्यवंशीने नुसता धुमाकूळ घातला. त्याने फक्त 56 चेंडूंवर शतक पूर्ण केलं, ज्यामुळे यूएईच्या गोलंदाजांना काय करावे हेच सुचेना. यूएईने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता, परंतु हा निर्णय त्यांच्यावरच उलटा ठरला. वैभव सूर्यवंशीने त्यांच्या गोलंदाजांची हवा काढली आणि भारताला 34 ओव्हर मध्ये 269 धावा केल्या.
इंग्लंडमध्ये या वर्षीच्या सुरुवातीला त्याने केलेल्या पहिल्या शतकानंतर, वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात आपले दुसरे यूथ वनडे शतक झळकवले. या वर्षीच तो क्रिकेटच्या विविध फॉर्मेट्समध्ये 6 शतक काढू शकला आहे. वैभव सूर्यवंशी 29 धावा कमी पडून आपल्या पहिले दुप्पट शतक करू शकला नाही, पण त्याने 95 चेंडूंवर 171 धावा करून शानदार खेळ दाखवला. याआधी, त्याने सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी मध्ये महाराष्ट्रविरुद्ध 61 चेंडूत 108 धावा केल्या होत्या, ज्यात 7 छक्के आणि 7 चौकार होते.
वैभव सूर्यवंशी अलीकडेच दोहा येथे झालेल्या राइजिंग स्टार्स एशिया कपमध्ये इंडिया A टीमचा महत्त्वाचा सदस्य होता. या टूर्नामेंटमध्ये, त्याने यूएईविरुद्ध 32 चेंडूत शतक ठोकले होते आणि एकूण 239 धावा केल्या. त्याचा सरासरी 59.75 आणि स्ट्राइक रेट 243.87 होता.
वैभव सूर्यवंशी आयपीएल 2025 मध्ये शानदार प्रदर्शन करून घराघरात प्रसिद्ध झाला. त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध 38 चेंडूंवर 101 धावा केल्या, ज्यात त्याने 35 चेंडूत शतक ठोकून आयपीएल इतिहासातील दुसरा सर्वात जलद शतक मारला. आयपीएल 2025 मध्ये त्याने 206.55 च्या स्ट्राइक रेटने 252 धावा केल्या.
वैभव सूर्यवंशीचा खेळ पाहता, तो युवा क्रिकेट जगतात एक जबरदस्त आशा आहे. त्याची जलद पारी आणि उत्कृष्ट फॉर्म यामुळे तो भविष्यात मोठ्या क्रिकेटपटूपैकी एक असेल.