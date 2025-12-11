English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...टी20मध्ये 28 चेंडूत शतक! कोण आहे 'हा' भारतीय फलंदाज ज्याने केला धावांचा वर्षाव

Syed Mushtaq Ali Trophy: एका दमदार भारतीय फलंदाजाने टी20 क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घातला, त्याने फक्त २८ चेंडूत शतक ठोकले. या भारतीय फलंदाजाने विरोधी संघाच्या गोलंदाजांना हैराण करून सोडले. कोण आहे हा खेळाडू जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 09:38 AM IST
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...टी20मध्ये 28 चेंडूत शतक! कोण आहे 'हा' भारतीय फलंदाज ज्याने केला धावांचा वर्षाव
Urvil Patel Smashes Record Fastest T20 Century

Urvil Patel Smashes Record Fastest T20 Century in Just 28 Balls: भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येक काही दिवसांनी एक नवा स्टार उगम पावतो आणि त्याची कामगिरी चाहत्यांना थक्क करते. यापैकीच एक नाव आहे उर्विल पटेल. उर्विलने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024-25 मधील त्रिपुराविरुद्धच्या सामन्यात केलेल्या धमाकेदार प्रदर्शनाने संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंदोर येथे झालेल्या सामन्यात उर्विलने फक्त 28 चेंडूत शतक ठोकले, जे भारतीय टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने ठोकलेले शतक ठरले. या विस्फोटक पारीत त्यांनी 35 चेंडूत नाबाद 113 धावा जमवल्या आणि 12 षटकार, 7 चौकार मारत विरोधी संघाचे गोलंदाज बघतच बसले. त्याच्या आक्रमक बॅटिंगमुळे गुजरात संघाला फक्त 10.2 ओव्हरमध्ये 8 विकेटने विजय मिळाला, आणि 156 धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण झाले.

गोलंदाजांनासमोर मिसाइलसारखा हल्ला

उर्विलच्या पारीत प्रत्येक चेंडू जणू धडाका म्हणून मैदानावर पडत होता. त्रिपुराचे गोलंदाज कोणतीही योजना आखू शकले नाहीत; कोणत्याही चेंडूला त्यांनी प्रतिसाद देणे कठीण झाले. 322.85 च्या स्ट्राइक रेटने खेळताना उर्विलने संपूर्ण सामन्यात विरोधी संघाच्या मनोबलावर मोठा दबाव निर्माण केला. उर्विलच्या या प्रदर्शनामुळे टी20 क्रिकेटमधील आक्रमक फटकेबाजीचे नवे उदाहरण समोर आले. त्याच्या बॅटिंगमुळे खेळपटूंसाठी आणि चाहत्यांसाठी टी20 क्रिकेटमध्ये नवीन उंची गाठण्याचे प्रेरणास्थान निर्माण झाले आहे.

उर्विलच्या नंतर अभिषेक शर्मानेही ठोकले शतक 

फक्त काही दिवसांनंतरच, 5 डिसेंबर 2024 रोजी, अभिषेक शर्माने मेघालयविरुद्ध सामन्यात उर्विल पटेलच्या रेकॉर्डशी बरोबरी केली. अभिषेकने 28 चेंडूत शतक ठोकले आणि 29 चेंडूत नाबाद 106 धावा जमवल्या. या पारीत त्याने 11 षटकार आणि 8 चौकार मारले, ज्यामुळे त्याने टी20 क्रिकेटमधील वेगाने शतक ठोकण्याचा भारतीय रेकॉर्ड उर्विलच्या बरोबरीस आणला.

उर्विल पटेल 

उर्विल पटेल हा डाव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज आणि कुशल विकेटकीपर आहे. तो गुजरात संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळतो आणि IPL 2025 सिझनमध्ये त्याला चेन्नई सुपर किंग्ससाठी 3 सामने खेळण्याची संधी मिळाली. उर्विलचा जन्म 17 ऑक्टोबर 1998 रोजी मेहसाणा, गुजरात येथे झाला. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफीत त्याने 6 सामन्यांत 78.75 सरासरी आणि 229.92 स्ट्राइक रेट ने 315 धावा जमवल्या. त्याच्या टी20 करिअरमध्ये आता 57 सामने, 1425 धावा, 3 शतक आणि 4 अर्धशतक यांचा समावेश आहे.

उर्विलची फटकेबाजी आणि आक्रमक शैली हे खेळाडूंसाठी आणि चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. त्याच्या कामगिरीमुळे भारतीय टी20 क्रिकेटमध्ये नवीन स्टार आणि आक्रमक फटकेबाज म्हणून त्याची ओळख तयार झाली आहे.

टी20 क्रिकेटमधील जागतिक वेगवान शतकांचा रेकॉर्ड

जागतिक स्तरावर टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने शतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड साहिल चौहान यांच्याकडे आहे. त्यांनी 17 जून 2024 रोजी एस्टोनियाच्या संघासाठी साइप्रसविरुद्ध फक्त 27 चेंडूत शतक ठोकले. या सामन्यात साहिलने 41 चेंडूत 144 नाबाद धावा जमवल्या, स्ट्राइक रेट 351.21 आणि 18 षटकार व 6 चौकार मारले.

उर्विल पटेलचा 28 चेंडूत शतक हा भारतीय टी20 रेकॉर्ड आहे, आणि या कामगिरीने त्याने जागतिक स्तरावर लक्ष वेधले आहे.

FAQ

1. उर्विल पटेलने टी20मध्ये किती चेंडूत शतक ठोकले?

उर्विल पटेलने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024-25 मध्ये त्रिपुराविरुद्ध फक्त 28 चेंडूत शतक ठोकले.

2. उर्विलच्या शतकाची पारी किती धावांची होती?

उर्विलने 35 चेंडूत नाबाद 113 धावा जमवल्या आणि त्यात 12 षटकार व 7 चौकार मारले.

3. अभिषेक शर्मा यांनी कोणत्या दिवशी उर्विलच्या रेकॉर्डशी बरोबरी केली?

अभिषेक शर्मा यांनी 5 डिसेंबर 2024 रोजी मेघालयविरुद्धच्या सामन्यात उर्विलच्या 28 चेंडूत शतकाच्या रेकॉर्डशी बरोबरी केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

