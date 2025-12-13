English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Syed Mushtaq Ali Trophy: आयपीएल लिलावाच्या फक्त चार दिवस आधी, पंजाबचा फलंदाजाने झारखंडविरुद्ध 39 चेंडूत शतक ठोकले. त्याचा विक्रम बघून सगळेच त्याचे कौतुक करत आहेत. हाखेळाडू नक्की कोण आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 12:14 PM IST
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... अन् 9 चौकार! 125 धावांचा डोंगर रचत IPL लिलावापूर्वी SMAT मध्ये 'या' भारतीय खेळाडूची कामगिरी

Salil Arora Shines with Stunning 125 in SMAT 2025: पंजाबचा विकेटकीपर-बॅटर सलिल अरोडा सध्या जोरदार चर्चेत आहे. झारखंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याने 39 चेंडूंवर शतक ठोकले आहे. सलिलने हे प्रदर्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या सामन्यात दाखवले. हा सामना डी. वाय. पाटील एकेडमीत झाला. सलिलने 45 चेंडूंवर 125 धावा केल्या. यामुळे पंजाबने प्रथम फलंदाजी करत मोठा स्कोर केला. सलिलने हे कमाल आयपीएल निलामीला 4 दिवस आधी केलं. त्याच्या खेळीच्या जोरावर पंजाबने 20 षटकांत 6 विकेट गमावून 235 धावा केल्या.

सलिल अरोडा कोण आहे?

23 वर्षांचा सलिल अरोडा अमृतसर येथील आहे आणि तो एक विकेटकीपर-बॅटर आहे. पंजाबच्या या स्टार बॅटरने प्रत्येक वयाच्या गटात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. सलिलने 2024 मध्ये रणजी करिअरची सुरुवात केली होती आणि आतापर्यंत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळला आहे. त्याने या सामन्यात 9 चौकार आणि 11 षटकार ठोकले.

सलिलने सुशांत मिश्राच्या ओव्हरमध्ये आपला आक्रमक खेळ सुरू केला. त्याने सुशांतला तीन षटकार आणि एक चौका लगावला. सलिल या सामन्यात नंबर 5 वर बॅटिंग करत होता. त्याच्या या खेळीमुळे चर्चा आहे की त्याला आयपीएलच्या निलामीत घेतलं जाऊ शकतं. त्याची बेस किंमत 30 लाख रुपये आहे.

कोलकाता नाइट रायडर्स कडून मिळू शकतो संधी

कोलकाता नाइट रायडर्स टीमला एका विकेटकीपर-बॅटरची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सलिल अरोडा आयपीएल निलामीत एक हिट होऊ शकतो. निलामी 16 डिसेंबरला अबू धाबीमध्ये होणार आहे. त्याचा खेळ पाहता तो कोणत्याही टीमसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. यापूर्वी सलिलने झारखंडविरुद्ध नाबाद 44 धावा केल्या होत्या आणि आता तो 267 धावांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याची स्ट्राइक रेट 165 पेक्षा जास्त आहे.

फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्येही ठोकला शतक

सलिल अरोडाने डेब्यू फर्स्ट क्लास शतकही ठोकलं आहे. त्याने मध्य प्रदेशविरुद्ध 210 चेंडूंवर 101 धावा केल्या होत्या. 9 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये त्याने 458 धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याची सरासरी 41.63 आहे. त्याने 3 अर्धशतकं आणि 1 शतक केलं आहे.

सलिल अरोडाच्या इन-फॉर्म कामगिरीमुळे त्याला आयपीएलमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

