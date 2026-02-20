6,6,6,6,6... पाच षटकार...7 चौकार अन् 95 धावा, टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 'या' खेळाडूने रचला इतिहास!

Ibrahim Zadran Record: अफगाणिस्तान क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवा अध्याय उघडत आहे, ज्याचे श्रेय सलामीवीर इब्राहिम झद्रान (Ibrahim Zadran) याला दिले जाते. 19 फेब्रुवारी रोजी कॅनडाविरुद्ध झालेल्या ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या गट-डी सामन्यात त्याने अफगाणिस्तानसाठी पारीची धमाकेदार सुरुवात केली आणि नाबाद 95 धावांची मोठी खेळी केली. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर (MA Chidambaram Stadium) 56 चेंडूंवर 7 चौकार आणि 5 षटकार ठोकून त्याने संघाला भक्कम 200 धावांचा टप्पा दिला. या धावसंख्येमुळे इब्राहिम टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तानसाठी सर्वोच्च वैयक्तिक स्कोर करणारा पहिला फलंदाज ठरला, ज्याने देशाच्या युवा क्रिकेटपटूंना मोठे प्रेरणास्त्रोत दिले आहे.
या 95 धावांच्या खेळीमुळे इब्राहिम जादरान टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा पहिला अफगाण फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम रहमानउल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) याच्या नावावर होता. गुरबाजने 2025 मध्ये अहमदाबाद येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 84 धावांची खेळी केली होती. इब्राहिमला शतकाची संधी होती; मात्र तो केवळ पाच धावांनी शतकापासून दूर राहिला.
इब्राहिम जादरान – 95* धावा विरुद्ध कॅनडा (चेन्नई) 2026
रहमानुल्लाह गुरबाज – 84 धावा विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (अहमदाबाद) 2026
रहमानुल्लाह गुरबाज – 80 धावा विरुद्ध न्यूझीलंड (प्रोव्हिडन्स) 2024
रहमानुल्लाह गुरबाज – 76 धावा विरुद्ध युगांडा (प्रोव्हिडन्स) 2024
नजीबुल्लाह जादरान – 73 धावा विरुद्ध न्यूझीलंड (अबू धाबी) 2021
इब्राहिम जादरान हा आयसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्वचषकात शतक झळकावणारा एकमेव अफगाण फलंदाज आहे. 2023 मध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्याने 143 चेंडूंमध्ये 129 धावांची शानदार खेळी केली होती. त्या सामन्यात अफगाणिस्तानला पॅट कमिन्स (Pat Cummins) च्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला, तरी इब्राहिमची खेळी विशेष गाजली.
याशिवाय, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही त्याच्या नावावर अफगाणिस्तानसाठी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. 26 फेब्रुवारी 2025 रोजी लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) येथे इंग्लंडविरुद्ध त्याने 146 चेंडूंमध्ये तब्बल 177 धावा ठोकल्या.
एकंदरीत, मोठ्या स्पर्धांमध्ये सातत्याने मोठी खेळी करण्याची क्षमता दाखवत इब्राहिम जादरान अफगाणिस्तान क्रिकेटचा प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे.