/6 सिक्स, 8 चौकार... पाकिस्तानच्या फलंदाजाने कॅरिबियन लीगमध्ये घातला धूमाकुळ! 58 चेंडूंमध्ये ठोकल्या 102 धावा

युवा पाकिस्तानी अष्टपैलू खेळाडू सायम अयुबने कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये फलंदाजीने दमदार कामगिरी केली आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने देशांतर्गत स्पर्धा आणि कामाचा ताण यांचे कारण देत अयुबला परदेशी लीगमध्ये खेळण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यास नकार दिला होता. मात्र, जमैका किंग्समेन संघात सामील झाल्यानंतर, अयुबने आपल्या दुसऱ्या डावात शानदार शतक झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गुरुवारी (28 ऑगस्ट) खेळल्या गेलेल्या स्पर्धेच्या 18व्या सामन्यात, जमैका किंग्समेनने सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सवर 11 धावांनी रोमांचक विजय नोंदवला.
जमैका किंग्समेनच्या या विजयाचा नायक युवा पाकिस्तानी फलंदाज साईम अयुब होता, ज्याने सामन्यात वादळी शतक झळकावत 102 धावांची शानदार खेळी केली. फलंदाजीत शतक केल्यानंतर, साईमने गोलंदाजीत एक बळीही घेतला. या उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीसाठी त्याला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आले. सॅम अयुबच्या पहिल्या टी20 शतकाच्या जोरावर जमैका किंग्समेनने सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सवर 11 धावांनी विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर झेप घेतली. प्रथम फलंदाजी करताना जमैकाची सुरुवात खराब झाली. नसीम शाह आणि वानिंदू हसरंगा यांच्या सुरुवातीच्या धक्क्यांमुळे त्यांनी अवघ्या 63 धावांत चार गडी गमावले. त्यानंतर सॅम अयुबने धुमाकूळ घातला.
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सॅमने 58 चेंडूंमध्ये 6 चौकार आणि 8 षटकारांसह 102 धावांची शानदार खेळी केली. हे त्याच्या टी२० कारकिर्दीतील पहिले शतकही होते. अयुब व्यतिरिक्त, कर्णधार रोव्हमन पॉवेलने 21 धावा केल्या, तर कीमो पॉलने 25 धावांचे योगदान दिले. सॅमच्या शतकामुळे जमैका किंग्समेन संघाने निर्धारित 20 षटकांत 7 गडी गमावून 182 धावा केल्या. सेंट किट्सकडून नसीम शाह, वानिंदू हसरंगा आणि ओबेड मॅकॉय यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.