/खरं वय लपवल्याने तब्बल 62 भारतीय खेळाडूंवर कारवाई, मिळाली मोठी शिक्षा

Indian Cricketer Age Fraud : ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 विरुद्ध वनडे आणि मल्टी डे सीरिजसाठी भारतीय अंडर-19 संघात निवड झालेल्या रोहित यादव बाबत गुरुवारी एक बातमी समोर आली होती की बीसीसीआयने त्याच्यावर 2 वर्षांची बंदी घातली आहे. त्याच्यावर खरं वय लपवल्याचा आरोप आहे. आता याच्याशी निगडित अजून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. फक्त रोहित नाही तर क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालने वयात फेरफार केल्याप्रकरणी 62 खेळाडूंवर कारवाई केली आहे. यात अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता संघाचा सदस्य सुद्धा आहे.
मूळचे उत्तर प्रदेशचे असलेले रोहित यादव हा श्रीलंकेचा दौरा करणाऱ्या भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचा भाग होता आणि त्याने तिथे सहा विकेट घेतले होते. या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या सीरिजसाठी ज्यात तीन वनडे सामने आणि दोन बहुदिवसीय सामन्यांचा समावेश आहे. त्याची संघात निवड झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार बीसीसीआयने त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे.
क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालने 62 खेळाडूंना दस्तऐवजात वयाशी निगडीत त्रुटींचा कारणाने 2026-27 आणि 2027-28 सीजन दरम्यान कोणत्याही स्पर्धांसाठी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करण्यासाठी अयोग्य घोषित केले आहे. अयोग्य घोषित केलेल्या खेळाडूंमध्ये भारताच्या 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता संघाचा सदस्य रवि कुमार आणि डाव्या हाताचा स्पिन ऑलराऊंडर विशाल भट्टी सुद्धा आहे. रविच्या वयात 45 महिन्यांची फेरफार आढळली आहे तर अनेक खेळाडूंच्या वयात तर अनेक वर्षांचं अंतर आहे.
क्रिकेटर रोहित यादवबाबत बोलायचं झालं तर त्याची 3 वेगवेगळी जन्म प्रमाणपत्र असल्याचं समोर आलं आहे. रिपोर्टनुसार त्याच्या आधारकार्डमध्ये सुद्धा अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. जेव्हा त्याने क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालकडे नोंदणी केली, तेव्हा त्याचे जन्माचे वर्ष 2007 असे नोंदवले गेले होते. 2017 आणि 2020 मध्ये केलेल्या आधारमधील बदलांमध्ये जन्माचे वर्ष बदलून 2006 करण्यात आले आणि त्यानंतर 2019 मध्ये ते बदलून 2009 करण्यात आले.