Marathi News
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: 6,4,6,4,6,4,6,4,… 10 षटकार आणि 10 चौकारांसह या खेळाडूने शानदार शतक झळकावले, गोलंदाजांना चकित केले, SMAT मध्ये धुमाकूळ घालणारा हा स्टार फलंदाज कोण आहे ते जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 27, 2025, 01:27 PM IST
6,4,6,4,6,4,6,4,… 10 षटकार अन् 10, 10 चौकारांसह तुफानी शतक! SMAT मध्ये कोण आहे हा रनमशीन स्टार?
Rohan Kunnummal smashes super century

Rohan Kunnummal smashes super century: सायद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये बुधवारी आगीसारखी फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि केरळचा युवा ओपनर रोहन कुन्नुमल हे नाव देशभरातील क्रिकेट चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं. आडिशाने आधी फलंदाजी करत 20 षटकांत 7 विकेट गमावत 176 धावा उभ्या केल्या. लक्ष्य फार मोठं नव्हतं, पण केरळच्या डावाने या लक्ष्याला ‘एफर्टलेस’ केलं. 21 चेंडू शिल्लक ठेवून, कोणताही विकेट न गमावता केरलने सामना 10 विकेट्सने खिशात टाकला. डावात कर्णधार संजू सॅमसन (Sanju Samson) ने 41 चेंडूत नाबाद 51 धावांची संयमी पण आकर्षक खेळी केली. मात्र या सामन्यातली खरी ‘वादळी बॅट’ रोहनकडून फिरली. 60 चेंडू, 10 चौकार आणि 10 स्काय-स्क्रॅपर छक्के… याद्वारे त्याने नाबाद 121 रन करत शतक पूर्ण केलं. त्याचा स्ट्राइक रेट 200+ च्या वर होता, त्यामुळे ओडिशाचे गोलंदाज अख्खा डाव दबावाखाली दिसले.

रोहनचा प्रवास 

रोहनचा क्रिकेट कनेक्शन घरातूनच सुरू झालं. 1998 मध्ये त्याचा जन्म पलक्कड जिल्ह्यात झाला. वडील सुशील कुन्नुमल हे एक उद्योजक, पण मैदानावर क्रिकेट खेळणारेही. मुलाचा क्रिकेट पाया त्यानेच उभा केला. 9 वर्षांच्या वयात रोहनने कोझिकोडमधील ससेक्स क्रिकेट अ‍ॅकेडमी (Sussex Cricket Academy) मध्ये प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. पुढे कॉलेजमध्ये मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज (Malabar Christian College) येथे इंग्लिश लिटरेचरमधील पदवीही त्याने पूर्ण केली. पुस्तक आणि बॅट यांची पर्पेक्ट बॅलन्स जपणारा हा खेळाडू नंतर केरळच्या राज्य संघापर्यंत पोहोचला.

हे ही वाचा: IND vs SA: भारताच्या पराभवानंतर शुभमन गिलची पहिली प्रतिक्रिया! म्हणाला, "शांत समुद्र तुम्हाला....

 

ओडिशाची लढत... 

ओडिशाकडून कर्णधार बिप्लब सामंत्रेने 41 चेंडूत 53 धावा करून संघाला थोडं स्थैर्य दिलं, संबित बरालने 32 चेंडूत 40 धावा जोडल्या, पण उर्वरित फलंदाजांना मोठा स्कोर उभा करता आला नाही. केरलच्या बाजूने गोलंदाज निधीशने 4 आणि केएल आसिफने 2 महत्त्वाच्या विकेट घेतल्या.

हे ही वाचा: WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये भारताची मोठी घसरगुंडी, पाकिस्तानही गेला पुढे! पहा कोण कोणत्या स्थानावर

 

177 धावांचा पाठलाग

लक्ष्याचा पाठलाग करताना सॅमसन-रोहनने असा ‘ओपनिंग अटॅक’ केला की, सामना शेवटच्या षटकांपर्यंत गेला त्याआधीच निकाल लागला. दबदबा, टाइमिंग, पॉवर हिटिंग, रनरेट कंट्रोल, प्रेशर न झुगारणारी देहबोली… यामुळे ही जोडी गोलंदाजांसाठी न संपणारी डोकेदुखी ठरली.

 हे ही वाचा: Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

10-10चा ‘डबल धमाका’ 

10 छक्के आणि 10 चौकार एका डावात जडणं हा T20 क्रिकेटमधील एकाच सामना बदलण्याची क्षमता असलेला पराक्रम आहे. रोहनने हे करताना फक्त शतक नाही केलं, तर ‘संघाच्या विजयाची कथा’ एकहाती लिहिली. SMAT च्या चर्चेत करड्या केरल डॉक्युमेंट्रीसारखी ही इनिंग चाहत्यांच्या लक्षात कायम कोरली जाणार आहे.

