/Mumbai T20 League: 6 6 6 6 6....34 चेंडूत ठोकल्या 66 धावा! अर्जुन तेंडुलकरने मुंबई T20 मध्ये घातला धुमाकूळ

Arjun Tendulkar creates a sensation in Mumbai T20 League: मुंबई टी-20 लीगमध्ये अर्जुन तेंडुलकरने दमदार ऑलराउंड कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सचिन तेंडुलकरचा मुलगा म्हणून ओळख असलेल्या अर्जुनने आपल्या खेळाच्या जोरावर सामन्यात छाप पाडत ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’चा मान पटकावला. ARCS अंधेरीकडून खेळताना अर्जुनने बांद्रा ब्लास्टर्सविरुद्ध प्रथम गोलंदाजीत कमाल केली. त्याने 3 षटकांत केवळ 11 धावा देत 3 महत्त्वाचे बळी घेतले. विशेष म्हणजे त्याच्या स्पेलमध्ये एक मेडन षटकही होते. त्याच्या अचूक गोलंदाजीमुळे प्रतिस्पर्धी संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. यानंतर फलंदाजीतही अर्जुनने धडाकेबाज खेळी साकारली. अवघ्या 34 चेंडूत नाबाद 66 धावा करत त्याने संघाच्या विजयाचा पाया रचला. या खेळीत त्याने 4 चौकार आणि 5 षटकारांची आतषबाजी केली. 194.12 च्या स्ट्राइक रेटने खेळताना अर्जुनने मैदानावर वर्चस्व गाजवत संघाला सहज विजय मिळवून दिला.
सामना सुरू होताच अर्जुनने आपल्या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजीने विरोधी संघावर दबाव निर्माण केला. त्याने 3 षटकांत फक्त 11 धावा देत 3 महत्त्वाचे बळी मिळवले. त्याच्या स्पेलमध्ये एक मेडन ओव्हरही समाविष्ट होती. त्याच्या अचूक आणि शिस्तबद्ध गोलंदाजीमुळे बांद्रा ब्लास्टर्सचा डाव 20 षटकांत 9 बाद 144 धावांवर मर्यादित राहिला.
145 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अर्जुनला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले आणि त्याने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. त्याने केवळ 34 चेंडूत नाबाद 66 धावांची तुफानी खेळी साकारली. या खेळीत त्याने चौकार आणि षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीत 4 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. जवळपास 200 च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना त्याने संघाला फक्त 13.4 षटकांतच विजय मिळवून दिला.
Arjun Tendulkar hit such a massive six in today’s T20 Mumbai League match that the ball landed in the stands and struck a young child. The child appeared to be in a lot of pain and started crying loudly. pic.twitter.com/yJIyGc3Oit(@rushiii_12) June 8, 2026
गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही विभागात चमकदार कामगिरी करत अर्जुने या सामन्यात आपली ऑलराउंड क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली. त्याच्या या प्रदर्शनामुळे ARCS अंधेरी संघाने एकतर्फी विजय नोंदवला.
T20 Mumbai League:— (@Shebas_10dulkar) June 8, 2026
Arjun Tendulkar Won P.O.M Award in Today's match!
(3-1-11-3) & (66* off 34) pic.twitter.com/y8BV5rb9Zj
अर्जुनच्या या शानदार कामगिरीनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. अनेकांनी त्याच्या मेहनतीचे आणि संयमाचे कौतुक करत "कष्टाचे फळ एक ना एक दिवस नक्की मिळते" अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर काही क्रिकेटप्रेमींच्या मते, आता अर्जुन तेंडुलकरची खरी वेळ आली असून आगामी काळात तो मोठ्या स्तरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करू शकतो.
आयपीएलमध्ये बराच काळ संधीची प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या अखेरच्या साखळी सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली होती. या सामन्यात त्याने प्रभावी गोलंदाजी करत आपल्या क्षमतेची झलक दाखवली. अर्जुनच्या या कामगिरीने त्याचे वडील आणि क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखले जाणारे सचिन तेंडुलकरही भारावून गेले. सामन्यानंतर सचिनने सोशल मीडियावर मुलासाठी भावनिक संदेश शेअर केला. त्याने अर्जुनच्या संयमाचे आणि मेहनतीचे कौतुक करत लिहिले की, क्रिकेट हा केवळ कौशल्याचा नव्हे तर संयमाचाही कस पाहणारा खेळ आहे. अनेक आव्हानांनंतरही अर्जुनने आपली जिद्द कायम ठेवली आणि मिळालेल्या संधीचे सोनं केलं, याचा त्याला अभिमान असल्याचे सचिनने नमूद केले.
तसेच यश मिळाल्यानंतरही नम्र राहण्याचा आणि क्रिकेटवरील प्रेम कायम जपण्याचा सल्ला देत सचिनने अर्जुनच्या पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छाही दिल्या. वडिलांकडून मिळालेल्या या कौतुकामुळे अर्जुनसाठी तो क्षण आणखी खास ठरला.
Well done, Arjun.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 23, 2026
Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.
Cricket tests patience as much… pic.twitter.com/3RdiGkXbfT
आयपीएल 2026 मध्ये अर्जुन तेंडुलकरला फारशा संधी मिळाल्या नाहीत आणि त्याने फक्त एका सामन्यात सहभाग घेतला होता. मात्र देशांतर्गत क्रिकेट आणि स्थानिक लीगमध्ये तो सतत प्रभावी कामगिरी करत असून ऑलराउंडर म्हणून आपली क्षमता पुन्हा सिद्ध करत आहे. त्याच्या या दमदार पुनरागमनामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली आहे.