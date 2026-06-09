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Mumbai T20 League: 6 6 6 6 6....34 चेंडूत ठोकल्या 66 धावा! अर्जुन तेंडुलकरने मुंबई T20 मध्ये घातला धुमाकूळ

Arjun Tendulkar creates havoc in Mumbai T20 League: अर्जुन तेंडुलकरने मुंबई टी२० लीग सामन्यात धुमाकूळ घातला असून त्याने 3 विकेट्स, 5 षटकार, 4 चौकार ठोकत अवघ्या 34 चेंडूत 66 धावा केल्या. या कामगिरीची चर्चा सगळीकडे होत आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 09, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:16 PM IST
Mumbai T20 League: 6 6 6 6 6....34 चेंडूत ठोकल्या 66 धावा! अर्जुन तेंडुलकरने मुंबई T20 मध्ये घातला धुमाकूळ

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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