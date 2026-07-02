हार्दिक पांड्याला ट्रेड करण्यासाठी 7 संघांमध्ये चढाओढ, 'या' दोन संघांनी अजिबात दाखवला नाही इंटरेस्ट

Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या आयपीएल 2026 नंतर फ्रेंचायझी सोडण्याच्या तयारीत आहे. कर्णधार हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई संघाचा परफॉर्मन्स काही खास नव्हता ज्यामुळे मुंबईने आयपीएल 2026 सीजनमध्ये पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानावर फिनिश केले. त्यानंतरच हार्दिक हा पुढील सीजन आधी मुंबई इंडियन्सचा संघ सोडणार अशी चर्चा सुरु झालेली. त्यानंतर आयपीएल 2027 साठी हार्दिकला आपल्या संघात घेण्याकरता 7 संघांची चढाओढ सुरु झालीये. तर स्पर्धेतील दोन सर्वात यशस्वी संघांनी हार्दिकला ट्रेड करण्यात अजिबातच रस दाखवलेला नाही.
स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्याला ट्रेड करून आपल्या संघासाठी सात फ्रेंचायझीने रस दाखवला आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की हार्दिकच्या ट्रान्सफर विंडोमध्ये सात फ्रेंचायझीनी रस दाखवला आहे. या बाबतीत चेन्नई सुपर किंग्स आघाडीवर आहेत. तर हार्दिकला ट्रेंड करण्याच्या बाबतीत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी माघार घेतली आहे. या ऑलराऊंडर खेळाडूला संघात सामील करून घेण्याच्या शर्यतीत ते सहभागी नाहीत.
हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्स उत्सुक आहे. पण त्यांना कोलकाता नाईट रायडर्स सोबत मोठी शर्यत करावी लागेल. रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की राजस्थान रॉयल्स सुद्धा हार्दिकला आपल्या संघात घेण्यासंदर्भात गंभीरपणे विचार करत आहेत. हे पाहणं महत्वाचं ठरेल की हार्दिक पांड्याला आयपीएल 2027 साठी नेमका कोणता संघ ट्रेड करून आपल्या संघात येण्यात यशस्वी ठरतो.
स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या हा 2015 पासून आयपीएलमध्ये खेळतोय. 2015 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला संघात घेतलं त्यापासून 2021 पर्यंत तो मुंबई संघाकडून खेळत होता. यानंतर 2022 मध्ये त्याला गुजरात टायटन्सने विकत घेतलं आणि संघाचं नेतृत्व दिलं. त्याच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सने पहिल्याच सीजनला आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी सुद्धा हार्दिकच्या नेतृत्वात गुजरात संघ फायनलला पोहोचला पण त्यांना चेन्नईकडून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर आयपीएल 2024 मध्ये हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्समध्ये ट्रेड होऊन आला आणि त्याला संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं. मात्र फॅन्सनी हार्दिकला सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केलं. हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स हा खालावला. हार्दिक पांड्याने 162 आयपीएल सामने खेळले असून त्याने 2955 धावा केल्या असून यात त्याने 10 अर्धशतक केले. आयपीएलमध्ये हार्दिकने गोलंदाजीत 82 विकेट घेतल्या.