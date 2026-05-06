0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0..... 10 पैकी 8 फलंदाज डकआउट, 'या' क्रिकेट सामन्यात बनला अविश्वसनीय रेकॉर्ड

Shameful Cricket Records : क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो. क्रिकेटमधील रेकॉर्डसची लिस्ट आता मोठी होत चालली असून क्रिकेट (Cricket) इतिहासात काही असे रेकॉर्डस् लिहिले गेलेत ज्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. वर्ष 2019 मध्ये सुद्धा एक असा रेकॉर्ड बनला ज्यात एका संघातील तब्बल 8 फलंदाज हे शून्य धावा करून बाद झाले. एकाच इनिंगमध्ये 8 फलंदाज डक आउट झाले. एका मागोमाग एक फलंदाजांची अशी विकेट पडली की संपूर्ण संघ हा 21 धावांवर गारद झाला.
कॉन्टिनेंटल कपमधील चेक रिपब्लिक आणि तुर्की या दोन संघांमध्ये हा सामना पार पडला. या सामन्यात तुर्की संघाचे 10 पैकी 8 फलंदाज आपलं खातं न उघडताच मैदानाबाहेर परतले. या सामन्यात गोलंदाजांनी एकामागोमाग एक अशा 8 फलंदाजांना बाद केलं. या आठ फलंदाजांना त्यांनी एकही धाव करू दिली नाही. सामन्याच्या सुरुवातीला चेक रिपब्लिकने प्रथम फलंदाजी करताना धावांचा डोंगर उभा केला. मात्र विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असणारा तुर्कीचा संघ मात्र पत्त्यांप्रमाणे कोसळला.
चेक रिपब्लिक आणि तुर्की या संघांमध्ये झालेल्या सामन्यात सुदेश विक्रमासेकराने जबरदस्त शतक ठोकून 104 धावा केल्या. चेक रिपब्लिकने 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावून 278 धावा केल्या. मात्र कोणाला कल्पना नव्हती की एवढं मोठं टार्गेट पूर्ण करताना तुर्की संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात खराब प्रदर्शन करेल. संपूर्ण संघांपैकी कोणताही खेळाडू हा दोन अंकी धावसंख्या करू शकला नाही. संपूर्ण संघ हा 8.3 ओव्हरमध्ये फक्त 21 धावा करून ऑलआउट झाला. त्यानंतर एका डावात शून्यावर बाद होणाऱ्या फलंदाजांची सर्वाधिक संख्या असण्याचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित झाला. चेक रिपब्लिकच्या गोलंदाजांनी या सामन्यात चांगली खेळी केली. संघाकडून एस. मदुरंगाने 7 धावा देऊन 3 विकेट घेतल्या. तर हनीफ आणि सुदेशने चांगली गोलंदाजी करून तुर्कीची फलंदाजी लायनप कोसळली. धावांच्या फरकाच्या (257 धावा) बाबतीत, हा टी20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक होता.