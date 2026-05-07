8 षटकार आणि 7 चौकार, 59 चेंडूंमध्ये 107 धावा! 22 वर्षीय फलंदाजाचा कहर; IPL मध्ये इतिहास रचला

Cooper Connolly creates history in IPL 2026: 181.36 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना या खेळाडूने 8 षटकार आणि 7 चौकार मारले. या सामन्यात शतक झळकावूनही, तो आपल्या पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) संघाला सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) विरुद्ध विजय मिळवून देऊ शकला नाही. 59 चेंडूंमध्ये 107 धावा करत वादळी खाली करणारा हा खेळाडू आहे पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) संघाचा 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन फलंदाज कूपर कॉनॉली. या युवा फलंदाजाने जबरदस्त फलंदाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या कूपर कॉनॉली याने सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्धच्या सामन्यात वादळी शतक झळकावत इतिहास रचला. त्याने अविस्मरणीय शतक झळकावत आयपीएल इतिहासात स्वतःचे नाव कोरले.
हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात कूपर कॉनॉलीने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. मैदानाच्या चारही बाजूंना फटकेबाजी करत त्याने अवघ्या 59 चेंडूंमध्ये नाबाद 107 धावा केल्या. त्याच्या या तुफानी खेळीत 8 षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे त्याने तब्बल 181.36 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली, ज्यामुळे पंजाबच्या डावाला वेग मिळाला.
कूपर कॉनॉलीने पॉवरप्लेमधूनच हैदराबादच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध तो तितक्याच आत्मविश्वासाने खेळताना दिसला. विशेषतः मिडविकेट आणि लॉन्ग-ऑन दिशेला त्याने मारलेले षटकार प्रेक्षकांसाठी आकर्षण ठरले. त्याच्या फलंदाजीमुळे पंजाब किंग्सला मोठी धावसंख्या उभारता आली. डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये त्याने अधिक आक्रमक होत धावांचा पाऊस पाडला. त्यामुळे स्टेडियममध्ये उपस्थित चाहत्यांनीही त्याच्या खेळीला जोरदार दाद दिली.
COOPER CONNOLLY BECOMES THE YOUNGEST EVER OVERSEAS TO HIT IPL HUNDRED.
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 6, 2026
या शतकासह कूपर कॉनॉलीने आयपीएलच्या इतिहासात एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. तो आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात कमी वयाचा विदेशी फलंदाज ठरला आहे. त्याने 22 व्या वयात हा पराक्रम केला. याआधी हा विक्रम क्विंटन डी कॉक याच्या नावावर होता. डी कॉकने 23 वर्षे 122 दिवसांच्या वयात आयपीएलमध्ये शतक झळकावले होते. या यादीत डेव्हिड वॉर्नर याचेही नाव आहे. त्याने 23 वर्षे 153 दिवसांच्या वयात आयपीएलमध्ये शतक ठोकले होते. मात्र आता कूपर कॉनॉलीने या दोन्ही दिग्गजांना मागे टाकत नवा इतिहास रचला आहे.
कूपर कॉनॉलीची खेळी संस्मरणीय ठरली असली तरी पंजाब किंग्सला त्याचा पूर्ण फायदा घेता आला नाही. मोठे लक्ष्य उभारूनही संघाला विजय मिळवता आला नाही. हैदराबादच्या फलंदाजांनी दमदार पाठलाग करत सामना आपल्या नावावर केला. तरीदेखील या सामन्यानंतर सर्वाधिक चर्चा कूपर कॉनॉलीच्या खेळीचीच होत आहे. त्याची फलंदाजी पाहता तो आगामी काळात आयपीएलमधील सर्वात धोकादायक युवा फलंदाजांपैकी एक ठरू शकतो, असे मत क्रिकेट तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या मोसमात पंजाब किंग्सची कामगिरी सातत्याने चढ-उताराची राहिली आहे. मात्र कूपर कॉनॉलीसारख्या युवा खेळाडूच्या उदयामुळे संघाला नवसंजीवनी मिळाल्याचे मानले जात आहे. त्याची आक्रमक शैली, दबावात खेळण्याची क्षमता आणि मोठे फटके मारण्याची ताकद पाहता पंजाबला भविष्यात त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत.