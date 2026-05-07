8 षटकार आणि 7 चौकार, 59 चेंडूंमध्ये 107 धावा! 22 वर्षीय फलंदाजाचा कहर; IPL मध्ये इतिहास रचला

SRH vs PBKS, IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) संघाचा 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाने सामन्यात कहर केला. त्याने बुधवारी झालेल्या सामन्यात आयपीएलमध्ये इतिहास रचला आहे. बुधवारी सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्ध खेळल्या गेलेल्या आयपीएल सामन्यात त्याने 59 चेंडूंमध्ये 107 धावा करत वादळी शतक झळकावले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 7, 2026, 12:55 PM IST
Photo Credit: BCCI

Cooper Connolly creates history in IPL 2026: 181.36 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना या खेळाडूने 8 षटकार आणि 7 चौकार मारले. या सामन्यात शतक झळकावूनही, तो आपल्या पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) संघाला सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) विरुद्ध विजय मिळवून देऊ शकला नाही.  59 चेंडूंमध्ये 107 धावा करत वादळी खाली करणारा हा खेळाडू आहे पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) संघाचा 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन फलंदाज कूपर कॉनॉली. या युवा फलंदाजाने जबरदस्त फलंदाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या कूपर कॉनॉली याने सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्धच्या सामन्यात वादळी शतक झळकावत इतिहास रचला. त्याने अविस्मरणीय शतक झळकावत आयपीएल इतिहासात स्वतःचे नाव कोरले.

हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात कूपर कॉनॉलीने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. मैदानाच्या चारही बाजूंना फटकेबाजी करत त्याने अवघ्या 59 चेंडूंमध्ये नाबाद 107 धावा केल्या. त्याच्या या तुफानी खेळीत 8 षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे त्याने तब्बल 181.36 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली, ज्यामुळे पंजाबच्या डावाला वेग मिळाला.

गोलंदाजांवर अक्षरशः हल्ला

कूपर कॉनॉलीने पॉवरप्लेमधूनच हैदराबादच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध तो तितक्याच आत्मविश्वासाने खेळताना दिसला. विशेषतः मिडविकेट आणि लॉन्ग-ऑन दिशेला त्याने मारलेले षटकार प्रेक्षकांसाठी आकर्षण ठरले. त्याच्या फलंदाजीमुळे पंजाब किंग्सला मोठी धावसंख्या उभारता आली. डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये त्याने अधिक आक्रमक होत धावांचा पाऊस पाडला. त्यामुळे स्टेडियममध्ये उपस्थित चाहत्यांनीही त्याच्या खेळीला जोरदार दाद दिली.

 

आयपीएलमध्ये ऐतिहासिक विक्रम

या शतकासह कूपर कॉनॉलीने आयपीएलच्या इतिहासात एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. तो आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात कमी वयाचा विदेशी फलंदाज ठरला आहे. त्याने 22 व्या वयात हा पराक्रम केला. याआधी हा विक्रम क्विंटन डी कॉक याच्या नावावर होता. डी कॉकने 23 वर्षे 122 दिवसांच्या वयात आयपीएलमध्ये शतक झळकावले होते. या यादीत डेव्हिड वॉर्नर याचेही नाव आहे. त्याने 23 वर्षे 153 दिवसांच्या वयात आयपीएलमध्ये शतक ठोकले होते. मात्र आता कूपर कॉनॉलीने या दोन्ही दिग्गजांना मागे टाकत नवा इतिहास रचला आहे.

शतक झळकलं, पण विजय हुकला

कूपर कॉनॉलीची खेळी संस्मरणीय ठरली असली तरी पंजाब किंग्सला त्याचा पूर्ण फायदा घेता आला नाही. मोठे लक्ष्य उभारूनही संघाला विजय मिळवता आला नाही. हैदराबादच्या फलंदाजांनी दमदार पाठलाग करत सामना आपल्या नावावर केला. तरीदेखील या सामन्यानंतर सर्वाधिक चर्चा कूपर कॉनॉलीच्या खेळीचीच होत आहे. त्याची फलंदाजी पाहता तो आगामी काळात आयपीएलमधील सर्वात धोकादायक युवा फलंदाजांपैकी एक ठरू शकतो, असे मत क्रिकेट तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

पंजाबसाठी आशेचा किरण

या मोसमात पंजाब किंग्सची कामगिरी सातत्याने चढ-उताराची राहिली आहे. मात्र कूपर कॉनॉलीसारख्या युवा खेळाडूच्या उदयामुळे संघाला नवसंजीवनी मिळाल्याचे मानले जात आहे. त्याची आक्रमक शैली, दबावात खेळण्याची क्षमता आणि मोठे फटके मारण्याची ताकद पाहता पंजाबला भविष्यात त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

