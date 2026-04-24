PSL : अरे देवा... हे काय आता? पीएसएलमध्ये नाणेफेकीदरम्यान हाणामारी, पाकची उडवली खिल्ली

PSL 2026 : पाकिस्तान सुपर लीग शेजारील देशामध्ये सुरु आहे आणि मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या या मनोरंजक लीगमध्ये अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. आता आणखी एक व्हिडिओ या लीगचा समोर आला आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 24, 2026, 04:53 PM IST
PSL 2026 : पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये वाद तर कधी मनोरंजक बाबी पाहायला मिळत आहेत, तर काही वाद देखील या स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून सुरुवात होत आहेत. पीएसएलमध्ये खेळाडूंच्या कामगिरीपेक्षा लीगमध्ये घडणाऱ्या विचित्र प्रकारांमुळे अधिक चर्चेत आहे. आता सध्या या सामन्यादरम्यान अनेक मनोरंजक गोष्टी पाहायला मिळाल्या आहेत. या लीगमध्ये नेहमीच काही ना काही घडत असते, मग ते गमतीशीर असो, संतापजनक असो किंवा क्रिकेटची थट्टा असो. आता कालच्या सामन्यादरम्याने एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये आता पुन्हा एकदा पाकिस्तान सुपर लीगची खिल्ली उडवली जात आहे. आता या सामन्याआधीचा व्हिडिओमध्ये चक्क नाणेफेकीच्या वेळी हाणामारी पाहायला मिळाली. 

सोशल मिडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये शाहिन अफ्रिदी आणि डेव्हिड वॉर्नर हे दोघे नाणेफेकीसाठी मैदानावर होते. यावेळी गुरुवारी रात्री लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यामध्ये सामना सुरु होण्याआधी ही घटना घडली आहे. नाणेफेकीच्या वेळी दोन्ही कर्णधार निवेदक रमीझ राजा यांच्यासोबत हे दोन्ही कर्णधार देखील उपस्थित होते. लाहोर संघाचे कर्णधारपद शाहीन शाह आफ्रिदीकडे आहे, तर कराची संघाचे कर्णधारपद डेव्हिड वॉर्नरकडे आहे.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये नक्की झाले काय? 

लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यामध्ये सामना सुरु होण्याआधी दोन्ही संघांचे कर्णधार, रमीझ राजा हे मैदानावर नाणेफेकीसाठी तयार होते. यावेळी जेव्हा नाणेफेक होणार होते तेव्हा रमीझ रजा याने मेस्कॉट म्हणजेच शुभंकर यांची ओळख करुन दिली. यावेळी दोघे मेस्कॉट हे भांडायला लागले. दोन्ही मेस्कॉटमध्ये हाणामारी सुरू झाली. रमीझ राजा त्या हाणामारीवर समालोचन करण्यात व्यस्त होते. ही शुभंकरांची लढाई प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी विनोदी होती, पण त्यामुळे पाकिस्तानची मोठ्या प्रमाणावर खिल्ली उडवली गेली आहे.

लाहोर कलंदर्स विरुद्ध कराची किंग्स सामन्याचा अहवाल

लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर कराची किंग्सने या सामन्यामध्ये विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये लाहोर कलंदर्सने पहिले फलंदाजी करत 199 धावा केल्या होत्या, या लक्षाचा पाठलाग करताना कराची किंग्सने पाच गडी राखून हे लक्ष सहज पार केले आणि संघाने विजय मिळवला आहे. लाहोरकडून फखर जमानने ६१ आणि अब्दुल्ला शफीकने ६२ धावा केल्या. डेव्हिड वॉर्नरने ६३ धावा करून आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

