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44 वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक वादाची पार्श्वभूमी ते शेवटच्या क्षणी फिरलेला सामना! अर्जेंटिना-इंग्लंडच्या सामन्यात काय काय घडलं?

सेमी फायनलचा थरार सूर्य होता आणि दुसऱ्या सामन्यात अगदी शेवटच्या क्षणाला फिरला सामना आणि अर्जेंटिनाने इंग्लंडचा 2-1 ने धुव्वा उडवला. या सामन्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 16, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:00 AM IST
44 वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक वादाची पार्श्वभूमी ते शेवटच्या क्षणी फिरलेला सामना! अर्जेंटिना-इंग्लंडच्या सामन्यात काय काय घडलं?
Image Credit: अर्जेंटिनाने इंग्लंडचा 2-1 ने उडवला धुव्वा (Photo Credit: @FIFAWorldCup / X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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