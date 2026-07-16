/44 वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक वादाची पार्श्वभूमी ते शेवटच्या क्षणी फिरलेला सामना! अर्जेंटिना-इंग्लंडच्या सामन्यात काय काय घडलं?

अमेरिकेतील अटलांटा येथील मर्सिडीज-बेंझ स्टेडियमवर रंगलेल्या फुटबॉल वर्ल्डकपच्या दुस-या सेमीफायनलमध्ये अर्जेंटिनाने इंग्लंडवर 2-1 अशी मात करत सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये धडक मारली. 84व्या मिनिटांपर्यंत पिछाडीवर असलेल्या अर्जेंटिनाने लिओनेल मेस्सीच्या जादुई असिस्टवर फर्नांडेझ आणि मार्टिनेझ यांनी डागलेल्या गोलच्या जोरावर इंग्लंडच्या तोंडचा घासच हिसकावून घेतला. हे सगळं फक्त अखेरच्या 18 मिनिटांत घडलं. इंग्लंडने 55 व्या मिनिटाला अॅन्थनी गॉर्डनच्या गोलच्या जोरावर 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. मात्र, त्यानंतर "पिक्चर अभी बाकी है..." असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळाले. मेस्सीने दोन अप्रतिम असिस्ट करत एन्झो फर्नांडेझ आणि लॉटारो मार्टिनेझ यांच्याकडून गोल करवून घेतले. या सामन्यात इंग्लंडने बराच काळ आघाडी कायम राखली होती. अखेरच्या मिनिटाला अर्जेंटिना पुन्हा कमबॅक किंग ठरली...या पराभवामुळे इंग्लंडचे तब्बल 60 वर्षांनंतर वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले आहे.
सामन्याच्या 55 व्या मिनिटाला इंग्लंडच्या अँथनी गॉर्डन याने पहिला गोल करून इंग्लंडला 1-0 अशी महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली होती. सामन्याच्या शेवटच्या 7 मिनिटांत अर्जेंटिनाने पूर्ण खेळ फिरवला. 85 व्या मिनिटाला फर्नांडिसने गोल करत सामन्यात 1-1 अशी बरोबरी साधली तर सामना संपण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणी बदली खेळाडू म्हणून आलेल्या मार्टिनेझने गोल करून अर्जेंटिनाला 2-1 असा ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी याने या सामन्यात स्वतः गोल केला नसला, तरी अर्जेंटिनाच्या दोन्ही गोलसाठी अप्रतिम असिस्ट केले.
Argentina comeback in Atlanta #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cd6zaaYw4Y— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
फुटबॉलच्या मैदानावरील या लढतीला दोन्ही देशांमधील 44 वर्षांपूर्वीच्या फॉकलंड बेटांच्या ऐतिहासिक वादाची पार्श्वभूमी होती. सामना जिंकल्यानंतर अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंनी मैदानावर राजकीय झेंडा फडकवल्याने पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अर्जेंटिनाचा संघ सेमी फायनलच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात त्यांची पारंपरिक पांढरी-निळी जर्सी सोडून 'डार्क नेव्ही ब्लू' रंगाची लकी जर्सी परिधान करून मैदानात उतरला होता, जी त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा फायदेशीर ठरली.
या विजयानंतर गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. येत्या रविवारी, 19 जुलै 2026 रोजी न्यू जर्सी येथील मेटलाईफ स्टेडियमवर युरो कप विजेता 'स्पेन' विरुद्ध कोपा अमेरिका विजेता 'अर्जेंटिना' असा ऐतिहासिक फायनल सामना रंगणार आहे.
Spain. Argentina.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
The #FIFAWorldCup Final. pic.twitter.com/mfcSIkYplu
उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या इंग्लंड आणि फ्रान्स या संघांमध्ये तिसऱ्या स्थानासाठी शनिवारी सामना खेळवला जाईल.