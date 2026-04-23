भारतीय महिला क्रिकेटरला अटक! मुंबई पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; चालवत होती सेक्सटॉर्शन रॅकेट, क्रिकेट विश्वात खळबळ

Indian Woman Cricketer Arrest: मुंबईच्या गुन्हे शाखेने भारतीय महिला क्रिकेटरला अटक केली आहे. महिला क्रिकेटरसह तिचा भाऊ आणि साथीदारालाही बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 09:46 AM IST
Indian Woman Cricketer Arrest: भारतीय क्रिकेट विश्वात खळबळ माजवणारी एक घडामोड समोर आली आहे. मुंबई पोलिसांनी भारतीय महिला क्रिकेटरला अटक केली आहे. फारखांदा खान असं या महिला क्रिकेटरचं नाव आहे. फारखांदा खान जम्मू काश्मीरची राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू असून महिला टी-20 लीगमध्येही खेळली आहे. पोलिसांनी  सेक्सटॉर्शन प्रकरणात तिच्यावर कारवाई केली आहे. एका उद्योजकाला सेक्सटॉर्शनच्या जाळ्यात अडकवून त्याच्याकडून 63 लाख रुपये उकळल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. याच आरोपाखाली तिला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. दिल्लीतील एका हॉटेलमधून तिला अटक करण्यात आली आहे. 

फारखांदा खानसह तिचा भाऊ ब्राझिल अझीझ खान आणि साथीदार इम्तियाज वाणी यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांच्या अटकेची कारवाई केली आहे. फारखांदा खान आणि तिच्या भावाला दिल्ली तर इम्तियाजला श्रीनगरमधून अटक कऱण्यात आली. 

नेमकं प्रकरण काय?

प्राथमिक माहितीनुसार, फारखांदा खानने कुलाब्यातील एका व्यावसायिकाला आपल्या जाळ्यात ओढलं होतं. यानंतर त्याला धमकावत त्याच्याकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली होती. 28 वर्षीय उद्योजक 2024 मध्ये फारखांदा खानच्या संपर्कात आला होता. यानंतर त्यांच्यात मैत्री झाली आणि जवळीक वाढली. यामदरम्यान फारखांदा खानने त्याच्याकडून पैसे मागण्यास सुरुवात केली होती. 

रबाडाच्या हॉटेलमधील व्हिडीओमुळे IPL मध्ये खळबळ! ICC करणार कारवाई? GT वेगवान गोलंदाजाला मुकणार?

 

खासगी चॅट सार्वजनिक करण्याची धमकी 

व्यावसायिकाने पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा फारखांदा खानने धमकी देण्यास सुरुवात केली होती. आपल्यातील खासगी चॅट सार्वजनिक करण्याची धमकी तिने दिली. तिचा भाऊदेखील सातत्याने जेलमध्ये पाठवण्याची धमकी देत होता. अखेर उद्योजकाने बदनामीच्या भीतीपोटी पैसे देण्यासाठी तयारी दर्शवली. एप्रिल 2024 पासून तिने उद्योजकाकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली.

63 लाख उकळले

फारखांदा खानने व्यावसायिकाकडून आधी 23 लाख रुपये घेतले. यानंतर 40 लाखांची मागणी करत तेदेखील मिळवले होते. हे पैसे तिने साथीदार इम्तियाज, भाऊ आणि वडिलांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले होते. अखेर पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई करत तिघांना अटक केली आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असून, नेमकं कशाप्रकारे उद्योजक जाळ्यात अडकला याची माहिती मिळवली जात आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

होर्मुझमध्ये नाकाबंदी! इराण घातक निर्णय घेण्याच्या तयारीत,...

विश्व