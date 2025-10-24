"आज फेअरवेल मॅच..." गौतम गंभीरचा रोहित शर्माला इशारा? चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय

Gautam Gambhir’s Viral Comment to Rohit Sharma: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सुरू असलेल्या वनडे मालिकेदरम्यान गौतम गंभीर आणि रोहित शर्मा यांच्यातील एका संभाषणाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये गौतम गंभीर, रोहित शर्माशी हसत म्हणताना दिसत आहेत. “रोहित, सबको लग रहा था की आज फेअरवेल मॅच थी, एक फोटो तो लगा दो.” हा संवाद चाहत्यांच्या लक्षात आला असून, अनेकांनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मात्र या व्हिडीओची सत्यता अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेली नाही.
या क्लिपनंतर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे की गंभीरने ही गोष्ट मस्करीत म्हटली होती का, की त्यामागे काही संदेश होता. मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात रोहित शर्माचा परतावा फारसा चांगला नव्हता. त्याने फक्त 8 धावा केल्या होत्या आणि त्यावर टीका झाली. पण अॅडलेडमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेमध्ये रोहितने अप्रतिम पुनरागमन करत 73 धावांची दमदार खेळी साकारली. श्रेयस अय्यरच्या 61 धावांसह रोहितने भारताला 264/9 पर्यंत नेले. मात्र ऑस्ट्रेलियाने लक्ष्य गाठून मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली. तरीसुद्धा रोहितची खेळी धैर्य आणि संयम दाखवणारी ठरली.
रोहित शर्माकडून अॅडलेडमध्ये पॉवरप्ले दरम्यान अपार संयम पाहायला मिळाला. त्याने जोश हॅझलवूडच्या पहिल्या 17 चेंडूंवर बचावात्मक खेळ करत स्ट्राईक फिरवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. नंतर त्याच्या खास पुल आणि फ्लिक शॉट्सची झलक पुन्हा पाहायला मिळाली. मालिकेत भारत पराभूत झाला असला तरी रोहितच्या खेळीत त्याची क्लास आणि अनुभव पुन्हा झळकला.
दरम्यान, रोहितकडून वनडे कर्णधारपद गेल्यापासून त्याच्या आणि विराट कोहलीच्या 2027 वर्ल्ड कपमधील स्थानाबाबत सातत्याने चर्चेला उधाण आले आहे. या व्हायरल व्हिडीओमुळे या चर्चांना आणखी चालना मिळाली असून, क्रिकेटच्या दडपणातही रोहित आणि गंभीरमधील हा हलका क्षण चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.