रोहित शर्माला घेऊन हरभजनची मोठी मागणी, IPL 2026 मध्ये हार्दिक पंड्याचा निर्णय काय असणार?

Rohit Sharma IPL 2026 Mumbai Indians: रोहितला फक्त एका पर्यायी खेळाडूपुरते मर्यादित ठेवू नये असे हरभजनने म्हटले आहे. मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२६ चा पहिला सामना २९ मार्च रोजी खेळणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 14, 2026, 02:45 PM IST
Harbhajan Singh Advice Hardik Pandya  Ahed of IPL 2026: भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोपडा यांचे मत आहे की आगामी IPL 2026 मध्ये रोहित शर्मा ला 'इम्पॅक्ट प्लेयर' म्हणून नाही, तर संपूर्ण 40 ओव्हर्स मैदानावर असायला हवे. त्याने म्हटले की मुंबई इंडियन्स या आगामी सीझनमध्ये रोहितला पूर्णत: सामन्यात सामील करायला हवे. त्याचे म्हणणे आहे की, एक पूर्णपणे फिट खेळाडू जरी एक बॅट्समन म्हणून खेळत असेल तर त्याचा पूर्ण सामन्यात योगदान देणं अधिक योग्य ठरेल. आता पाहणे गरजेचं आहे की, हार्दिक पंड्या, जो यंदाच्या सिजनमध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असणार आहे तो काय निर्णय घेतो. 28 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या IPL 2026 साठी काय प्लॅनिंग असणार आहे हे बघायला हवं... 

काय म्हणाला आकाश चोपडा?

आकाश चोपडा याने जियोहॉटस्टारला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, “जर तुम्ही फिट असाल, तर तुम्ही संपूर्ण सामना खेळायला हवे, फक्त सब्स्टीट्यूट म्हणून नाही. खासकरून जर तुम्ही दुसऱ्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असाल, तर तुम्ही 'इम्पॅक्ट प्लेयर' म्हणून न येता संपूर्ण सामन्यात योगदान द्यायला हवे. एक ओपनर खेळाडूला डगआउटमध्ये 20 ओव्हर्स बसण्याची सवय नसते.”

त्याने पुढे असेही सांगितले की, ओपनिंग बॅट्समन खेळाच्या सुरुवातीपासूनच मैदानावर असले पाहिजेत आणि त्यासाठी ते आधीच मानसिक तयारी करतात. रोहित शर्मा, त्याच्या फिटनेससह संपूर्ण ओव्हर्ससाठी मैदानावर असावा, असे त्याने स्पष्ट केले. त्याचे मत आहे की याप्रमाणेच मुंबई इंडियन्स त्याचा पूर्ण फायदा घेऊ शकेल.

काय म्हणाला हरभजन? 

हरभजन सिंह यानेही रोहित शर्मा संदर्भात अशीच एक भूमिका घेतली आहे. त्याचे म्हणणे आहे की, रोहितला केवळ 'सब्स्टीट्यूट" म्हणून ठेवणे योग्य नाही. त्यांनी सांगितले, "रोहित शर्मा हा एक अनुभवी खेळाडू आहे आणि त्याला मैदानावर ठेवणे आवश्यक आहे. खेळाच्या जड निर्णयात, कधी कधी कर्णधाराला सहाय्याची आवश्यकता असते, आणि अशावेळी रोहित हार्दिक पंड्याला सहाय्य करू शकतात."

याआधी, मुंबई इंडियन्स ने IPL 2025 मध्ये रोहित शर्माचा वापर 'इम्पॅक्ट प्लेयर' म्हणून केला होता, ज्यावर अनेक फॅन्सनी टीका केली होती. रोहित IPL 2025 मध्ये फॉर्ममध्ये नव्हते आणि त्यांनी केवळ 240 धावा केल्या होत्या.

माहितीनुसार, आगामी IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सला रोहित शर्मा यांच्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करत सामन्यात योगदान देण्याची आवश्यकता आहे, आणि कदाचित हार्दिक पंड्या यावेळी एक वेगळा निर्णय घेतील.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

