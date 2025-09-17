English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'जर तुझी इतकी लायकी असेल...,' पाकिस्तानविरुद्ध खेळणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला जाहीर आव्हान, 'उगाच आपलं...'

आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानवर 7 गडी आणि 25 चेंडू राखून मात केल्यानंतर आता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला जाहीर आव्हान देण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 17, 2025, 02:55 PM IST
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे संबंध ताणलेले असताना भारताने पाकिस्तानविरोधात क्रिकेट खेळू नये असा सूर असतानाही आशिया कपमध्ये भारताने सामना खेळला. भारताने पाकिस्तानवर 7 गडी आणि 25 चेंडू राखून मात केली आणि सामना जिंकला. यानंतर सूर्यकुमारने हा विजय पहलगाममधील पीडितांना आणि भारतीय लष्कर जवनांना समर्पित केला. दरम्यान या विजयानंतर आता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला जाहीर आव्हान देण्यात आलं आहे. सूर्यकुमार यादवला आव्हान देताना त्याची लायकीच काढण्यात आली आहे. 

आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते सौरभ भारद्वाज यांनी पहलगाम पीडितांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या भारताच्या टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादववर निशाणा साधला आहे. यावेळी त्यांनी सूर्यकुमारला सामन्यातील सर्व कमाई पीडितांच्या कुटुंबियांना दान करण्याचं थेट आव्हानच दिलं आहे.

"त्याने अत्यंत सहजपणे हा विजय पहलगाम हल्ल्यातील मृतांना समर्पित करत असल्याचं म्हटलं. तू फारच समजूतदार आहे. जर तुझी इतकी लायकी आहे, बीसीसीआय, आयसीसीची जर हीच औकात आहे तर तुम्हाला दुसरं आव्हानही देतो. जितका पैसा तुम्ही प्रसारण हक्कातून कमावला आहे, जाहिरातीतून कमावला आहे, तसंच या धंद्यातून कमावला आहे तो 26 विध्वांना देऊन टाका, आम्हीही मानू की तुम्ही समर्पित केलं आहे," असं आव्हान त्यांनी दिलं आहे. 

पुढे ते म्हणाले "यांची हिंमत नाही, औकात नाही की काही करु शकतात. उगाच आपलं आम्ही याला समर्पित करत आहोत, त्याला समर्पित करत आहोत असं सांगत राहायचं. हे फारच लाजिरवाणं आहे".

रविवारी, सोशल मीडियावर बहिष्काराच्या आवाहनांना तोंड द्यावे लागलेल्या सामन्यात भारताने सात विकेट्सने विजय मिळवला, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने या सामन्याला सहमती दर्शविल्याबद्दल जोरदार टीका करण्यात आली. सामन्यानंतर, सूर्यकुमार यादवने हा विजय "ऑपरेशन सिंदूर" मध्ये भाग घेतलेल्या आपल्या सशस्त्र दलांना समर्पित केला आणि सांगितलं की संघ "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभा आहे". शिवाय, भारतीय खेळाडूंनी विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. टॉसच्या वेळीही, सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं नाही. 

भारद्वाज यांच्या विधानावर सूर्यकुमरा यादव, बीसीसीआय किंवा आयसीसीकडून कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया आली नाही.

भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) विरोधकांसह अनेकांच्या टीकेचा सामना करावा लागला. "जेव्हा आम्ही (भारत) पाकिस्तान दहशतवादाचा गुन्हेगार असल्याचे म्हटले, तेव्हा जग तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. तुम्ही पाकिस्तानचे शत्रू आहात की मित्र? जर तुम्ही त्यांचे शत्रू असाल तर सर्व संबंध तोडून टाका," असे शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले.

 

FAQ

1) भारत-पाकिस्तान सामन्यामध्ये काय घडले?
पाकिस्तानने २० षटकांत १२७/९ धावा केल्या (फहिम अशरफ ४० धावा). भारताने १५.५ षटकांत १३१/३ धावा करून ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादव (कर्णधार) यांनी ४७* धावा केल्या, तर कुलदीप यादव (३/१८), अक्षर पटेल (२/१८) आणि जसप्रीत बुमराह (२/२८) यांनी गोलंदाजीत कमाल केली. सलमान अली आघा पाकिस्तानचे कर्णधार होते. हे भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध एशिया कपमधील सहावे सलग विजय होता.  

2) एशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान विवादाचे मुख्य कारणे काय आहेत?  
हँडशेक वाद: सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी (सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांच्या नेतृत्वात) पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला, जे पहलगाम पीडितांच्या स्मृतीसाठी असल्याचे सांगितले. टॉसवेळीही हात न मिळवण्यात आला. पाकिस्तानचे प्रशिक्षक मायके हेसन यांनी यावर टीका केली.  
राजकीय पृष्ठभूमी: पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरमुळे (ज्यात भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांना हल्ले केले) तणाव वाढला. यामुळे सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या मागण्या झाल्या.  
सर्वोच्च न्यायालयाची याचिका: चार विद्यार्थ्यांनी (उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वात) सामना रद्द करण्याची PIL दाखल केली, पण न्यायालयाने 'हे फक्त एक सामना आहे' म्हणून फेटाळली.

3) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ची प्रतिक्रिया काय आहे?
PCB ने हँडशेक वादावर ICC कडे तक्रार केली आणि सामनाविचारक अँडी पायक्रॉफ्टला (ज्याने कथितरित्या हात न मिळवण्याची सूचना दिली) स्पर्धेतून काढण्याची मागणी केली. PCB ने यूएईविरुद्ध सामना बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली, पण ICC ने नाकारले. शेवटी, रिची रिचर्डसनला पायक्रॉफ्टऐवजी नेमण्यात आले. पाकिस्तानचे माजी खेळाडू शाहिद आफरीदी, रशीद लतीफ यांनी भारतावर टीका केली आणि सामन्याला 'राजकीय खेळ' म्हटले. पाकिस्तानचे मंत्री अताउल्लाह तारर यांनी भारताला 'नैतिकदृष्ट्या दिवाळखोर' म्हटले.  ६. भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया काय आहेत?  भारतात: शिवसेना (UBT) ने मुंबईत टीव्ही तोडून आणि पाकिस्तानी झेंडा जाळून निषेध केला. पहलगाम पीडितांच्या कुटुंबीयांनी (जसे ऐशान्या द्विवेदी) सामन्याला 'व्यर्थ' म्हटले. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सांगितले की, बहुपक्षीय स्पर्धांसाठी भाग घेणे अनिवार्य आहे, अन्यथा ICC प्रतिबंध लावू शकते.  
आंतरराष्ट्रीय: अल जझिरा आणि बीबीसी यांनी हँडशेकला 'विवादास्पद' म्हटले. शाहिद आफरीदी यांनी राहुल गांधींच्या संवादाच्या धोरणाची प्रशंसा केली आणि मोदी सरकारवर टीका केली. आशिया कपमध्ये उत्साह कमी असल्याचे ESPNcricinfo ने सांगितले.  
सामाजिक माध्यमे: X वर #AsiaCup2025 ट्रेंड झाला, ज्यात पाकिस्तानला 'बॉयकॉट' ची मागणी आणि भारताच्या विजयाची चर्चा झाली.

