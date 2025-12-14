डोक्याला बॉल लागला तरी मैदानात सोडलं नाही, 19 वर्षीय खेळाडूने पाकिस्तान विरुद्ध केली मोठी खेळी

IND VS PAK U19 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS South Africa) यांच्यात अंडर 19 चा सामना दुबई येथे खेळवला जातोय. आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर अंडर 19 आशिया कपमध्ये ग्रुप ए च्या सामन्यात खेळवला जाणार आहे. यात पाकिस्तानी संघाने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला त्यानंतर टीम इंडियाने (Team India) 46.1 ओव्हर्समध्ये 240 धावा केल्या. यात टीम 19 वर्षीय फलंदाज आरोन जॉर्जने (Aaron George) 85 धावांची खेळी केली. दरम्यान जॉर्जच्या हेल्मेटला सुद्धा बॉल लागला, यावेळी वेदनेने तो कळवळला ज्यामुळे थोडावेळ खेळ सुद्धा थांबण्यात आला. मात्र जॉर्जने मैदान सोडलं नाही आणि भारतासाठी पाकिस्तान विरुद्ध महत्वाची खेळी केली.
पाकिस्तानचा गोलंदाज अली राजाने टाकलेल्या 14व्या ओव्हरचा दुसरा बॉल फलंदाजी करत असलेल्या आरोन जॉर्जच्या हेल्मेटवर लागला. यावेळी जॉर्ज 41 धावांवर होता. त्यानंतर तो थोडा दुखापत झालेला दिसला ज्यामुळे फिजिओ लगेचच मैदानात त्याच्याकडे धावून गेले. पण कॉन्कशन टेस्टनंतर जॉर्जने पुढे खेळ चालू ठेवला आणि महत्त्वाची पारी 85 धावांची खेळी खेळली. आरोन जॉर्जने त्याच्या इनिंगमध्ये एकूण 12 चौकार आणि एक षटकार लगावला.
Scary moment as Aaron George is treated after a blow to the head, right on the center of the helmet. AsiaCup pic.twitter.com/mwqkCWoYaI
lightningspeed (lightningspeedk) December 14, 2025
आरोन जॉर्जचा जन्म केरळमध्ये झाला आणि तो हैदराबादकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. आरोन जॉर्जच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादने 38 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर विनू मंकड ट्रॉफी जिंकली. गेल्या दोन सीजनमध्ये विनू मंकडच्या नेतृत्वाखाली आरोन जॉर्जने 700 हून अधिक धावा केल्या आहेत. 2022-23 विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये बिहारविरुद्ध त्याने 303 धावांची शानदार खेळी करून निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. आरोन जॉर्जने आतापर्यंत 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्येही उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे, त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी युएईविरुद्धच्या सामन्यात शानदार 69 धावा केल्या आहेत.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठीचं ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे होणार आहे. ज्यामध्ये एकूण 359 खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यात आरोन जॉर्जचाही समावेश आहे. जॉर्जने 30 लाख या बेस प्राइसवर नाव नोंदवलं आहे. अशा परिस्थितीत, कोणती फ्रँचायझी त्याच्यामध्ये रस दाखवते यावर सर्वांचे लक्ष असेल.
अंडर 19 भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कुठे खेळवला जात आहे?
हा सामना दुबईतील आयसीसी अकॅडमी ग्राउंड येथे खेळवला जात आहे.
टीम इंडियाने किती धावा केल्या?
भारताने 46.1 ओव्हर्समध्ये 240 धावा केल्या.
आरोन जॉर्जला बॉल कधी आणि कसा लागला?
पाकिस्तानचा गोलंदाज अली राजा याने टाकलेल्या 14व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर जॉर्जच्या हेल्मेटला बॉल लागला.