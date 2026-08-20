/DPL 2026 मध्ये वीरेंद्र सेहवागच्या मुलाचा मैदानावर कहर, 157.14 च्या स्ट्राईक रेटने केली फलंदाजी

Aryavir Sehwag News : सध्या दिल्ली प्रिमियर लीग सुरु आहे, यामध्ये अनेक युवा खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली. भारतीय माजी खेळाडूंचे काही मुले ही सध्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करताना दिसत आहेत. यामध्ये राहुल द्रविड, वीरेंद्र सेहवाग यांच्या मुलांच्या कामगिरीची सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. महान भारतीय फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग यांचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग सध्या दिल्ली प्रिमियर लीग खेळताना दिसत आहेत. दिल्ली प्रिमियर लीगमध्ये खेळण्यासाठी आर्यवीर सेहवागला आठ सामन्यांची वाट पाहावी लागली.
आर्यवीर सेहवाग हा या सिझनमध्ये तो वेस्ट दिल्ली लायन्सचे प्रतिनिधित्व करत आहे, आर्यवीर त्याच्या पहिल्या सामन्यात खेळल्यानंतर आता त्याचे काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. आर्यवीर सेहवागची दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 च्या त्याच्या पहिल्या सामन्यातील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आर्यवीरने न्यू दिल्ली टायगर्सविरुद्ध जोरदार सुरुवात केली, पण त्याला आपल्या खेळीचे मोठ्या धावसंख्येत रूपांतर करता आले नाही. मात्र, तो क्रीजवर असेपर्यंत संपूर्ण वेळ आक्रमकपणे फलंदाजी करत होता. आर्यवीर सेहवागने क्रिश यादवसोबत न्यू दिल्ली टायगर्सविरुद्ध आपल्या संघासाठी डावाची सुरुवात केली.
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मैदानात येताच आर्यवीरने आक्रमक पवित्रा घेत त्याने त्याच्या पहिल्या सामन्यात 14 चेंडूमध्ये चार चौकारांसह 22 धावा केल्या. त्याने त्याच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये 157.14 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. संघासाठी दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली. आर्यवीर सेहवागने संघासाठी सलामीवीर क्रिश यादवसोबत पहिल्या विकेटसाठी 42 धावांची भागीदारी केली. या सामन्यात मनीष सेहरावतने आर्यवीरला क्लीन बोल्ड करून त्याचा डाव संपवला. त्यानंतर नितीश राणाने सूत्रे हाती घेतली आणि अवघ्या 23 चेंडूंमध्ये वेगवान 50 धावा करून संघाला लक्ष्याच्या दिशेने भक्कमपणे नेले.
त्याच्या आक्रमक खेळीने नवी दिल्लीच्या गोलंदाजांवर दबाव आणला. त्यानंतर कर्णधार आयुष दोसेजा याने आणखी एक सामना जिंकून देणारी खेळी करत 33 चेंडूंमध्ये नाबाद 64 धावा केल्या आणि लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपल्या संघाला विजयाच्या जवळ नेले. वेस्ट दिल्ली लायन्सने शेवटच्या षटकात सहजपणे लक्ष्य पार करून एक मोठा विजय नोंदवला. नवी दिल्लीसाठी मनीष सेहरावत हा सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला. त्याने चार ओव्हरमध्ये 20 धावा देऊन 3 विकेट्स घेतले, पण त्याचे प्रयत्न लायन्सला रोखण्यासाठी अपुरे ठरले