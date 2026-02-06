Aayush Mhatre: विरारचा मराठी मुलगा कसा बनला वर्ल्ड चॅम्पियन टीम इंडियाचा कॅप्टन? आयुष म्हात्रेची प्रेरणादायी कहाणी!

Aayush Mhatre inspiring story: अंडर-19 वर्ल्डकपमध्ये टीम इंडियाने इंग्लंडला तब्बल 100 धावांनी धूळ चारली. वैभव सुर्यवंशीच्या 175 आणि कॅप्टन आयुष म्हात्रेच्या 50 धावांच्या खेळीच्या जोरावर टीम इंडियाने ही कामगिरी केली. अवघ्या 17 वर्षांचा कॅप्टन आयुष म्हात्रे हा विरारचा आहे. कोण आहे आयुष म्हात्रे? कशी राहिली त्याची कारकीर्द? सविस्तर जाणून घेऊया.
आयुष म्हात्रेच्या कॅप्टन्सीमध्ये टीम इंडियाने अंडर 19 वर्ल्डकप जिंकलाय. अंतिम सामन्यात आयुष म्हात्रेने 51 बॉलमध्ये 53 धावांची खेळी केली. यात 14 फोर आणि 2 सिक्सेसचा समावेश होता. त्याने तडाखेबाज खेळणाऱ्या वैभव सुर्यवंशीला चांगली साथ दिली. मराठमोळ्या आयुष म्हात्रेचा प्रवासही तितकाच खडतर राहिलेला आहे.
आयुष म्हात्रे हा मुंबईतील विरार भागात 16 जुलै 2007 रोजी जन्मलेला एक युवा क्रिकेटपटू आहे. वयाच्या केवळ 17 वर्षांत त्याने क्रिकेट जगतात धुमाकूळ घातला आहे. लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड असलेल्या आयुषला दररोज 80 किलोमीटरचा प्रवास करून सरावासाठी चर्चगेटला जावे लागायचे. त्याचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप प्रसिद्ध झाला, ज्यात तो पाच वर्षांचा असताना क्रिकेट खेळताना दिसतो. त्याच्या कुटुंबाने त्याच्या स्वप्नांना पाठिंबा दिला, ज्यामुळे तो आज यशस्वी खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. हे सुरुवातीचे दिवस त्याच्या जिद्द आणि मेहनतीची ओळख करून देतात, ज्याने त्याला मोठ्या व्यासपीठावर आणले.
आयुषच्या यशामागे त्याचे नाना लक्ष्मीकांत नाइक यांचा मोठा वाटा आहे. नानांनी आयुषची प्रतिभा लवकर ओळखली आणि वयाच्या सहाव्या वर्षी त्याला दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकादमीत दाखल केले. मात्र, दहा वर्षांचा झाल्यावर त्याचा खरा सराव सुरू झाला. या अकादमीत त्याने क्रिकेटचे बारकावे शिकले, ज्यामुळे त्याची खेळण्याची शैली मजबूत झाली. नानांच्या प्रोत्साहनामुळे आयुषने कठीण प्रवास सहन केला आणि क्रिकेटला आपले करियर बनवले. हे प्रशिक्षण त्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरले, ज्याने त्याला व्यावसायिक स्तरावर तयार केले.
आयुषने घरेलू क्रिकेटमध्ये मुंबई संघाकडून खेळताना अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 9 सामन्यांत 504 धावा केल्या, ज्यात दोन शतके आणि एक अर्धशतक आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 7 सामन्यांत 458 धावा, ज्यात दोन शतके आणि एक अर्धशतक समाविष्ट आहे. 2024 मध्ये विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 117 चेंडूंत 181 धावा करून तो 150 पेक्षा जास्त धावा करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरला.
आयपीएलच्या 18व्या हंगामासाठी लिलावात आयुषला कोणत्याही संघाने विकत घेतले नव्हते. मात्र, चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार रुतुराज गायकवाड दुखापतग्रस्त झाल्याने त्याला संघात जागा मिळाली. पहिल्या सामन्यात 15 चेंडूंत 32 धावा करून त्याने सर्वांना प्रभावित केले. नुकत्याच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात 48 चेंडूंत 94 धावा करून अर्धशतक झळकावले, ज्यामुळे तो चर्चेत आला.
आयुष उजव्या हाताने फलंदाजी करतो आणि उजव्या हाताने ऑफ-ब्रेक गोलंदाजीही करतो. त्याची आक्रमक आणि वेगवान फलंदाजी सर्वांचे लक्ष वेधते. मुंबई संघासाठी खेळत असतानाही त्याने 17 वर्षांच्या वयात प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये शतक झळकावले. भविष्यात तो जागतिक स्तरावर चमकू शकतो, जसे राजस्थान रॉयल्सचा वैभव सूर्यवंशी. त्याची मेहनत आणि प्रतिभा त्याला भारतीय क्रिकेटचा भविष्यकाळ बनवू शकते.