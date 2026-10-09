/6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4... दे चौका दे छक्का! एबी डिव्हिलियर्सची मैदानावर वादळी खेळी

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज या सामन्यामध्ये एकिकडे धावांचा पाऊस पाडला गेला, तर दुसरीकडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स ही स्पर्धा देखील खेळवली जात आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताचे अनेक निवृत्त झालेले खेळाडू सहभागी झालेले आहे, ही स्पर्धा निवृत्त झालेले जगभरातील क्रिकेट खेळाडू खेळतात. 9 ऑक्टोबर रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एबी डिव्हिलियर्सने मैदानावर कहर केला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांना हतबल केले आणि संघाला एकतर्फी सामना जिंकवून दिला. त्याच्या या सामन्यातील कामगिरीबद्दल सविस्तर वाचा.
वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्सचा दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये एबी डिव्हिलियर्सने आपल्या शानदार फलंदाजीने खळबळ उडवून दिली. त्याने 40 चेंडूंमध्ये 6 चौकार आणि 11 षटकारांसह 111 धावा केल्या. 277.50 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना एबी डिव्हिलियर्सने खळबळ उडवून दिली. तो उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून त्याने मागील सामन्यात वादळी खेळी केली. एकाही ऑस्ट्रेलियन खेळाडूला त्याला बाद करता आले नाही.
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एबी डिव्हिलियर्स आणि रिचर्ड लेव्ही यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १२७ धावांची भागीदारी करून सामन्याला एकतर्फी बनवले. जीन-पॉल डुमिनी 27 धावांवर नाबाद राहिला. केन रिचर्डसनने दोन बळी घेत ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्स संघाला आघाडी मिळवून दिली. धमाकेदार शतक झळकावणाऱ्या डिव्हिलियर्सला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले.
नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 5 गडी गमावून 209 धावा केल्या. डार्सी शॉर्टने 25 चेंडूंमध्ये 7 चौकार आणि 5 षटकारांसह 66 धावांचे योगदान दिले. कर्णधार डेव्हिड वॉर्नरनेही 48 धावा केल्या. वॉर्नरने आपल्या 37 चेंडूंच्या खेळीत 5 चौकार आणि 2 षटकार मारले. ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्सकडून जो बर्न्स (38 नाबाद) आणि जोनाथन वेल्स (23 नाबाद) यांनीही उपयुक्त फलंदाजी केली. दक्षिण आफ्रिकन चॅम्पियन्सकडून हार्डस विल्जोएनने तीन बळी घेतले, तर मार्चंट डी लँग आणि फिरकीपटू इम्रान ताहीर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.