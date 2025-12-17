कोण आहे 17 वर्षांचा अभिज्ञान कुंडू? ज्याने दुहेरी शतक ठोकून केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Abhigyan Abhishek Kundu : भारताचा युवा क्रिकेटर अभिज्ञान अभिषेक कुंडू याने मंगळवार 16 डिसेंबर रोजी वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला. दुबईच्या द सेवन्समध्ये एसीसी अंडर-19 आशिया कप 2025 च्या सामन्यात मलेशिया विरुद्ध खेळताना अभिज्ञानने 125 बॉलमध्ये 209 धावांची कामगिरी केली. कुंडूने 121 बॉलमध्ये त्याचं दुहेरी शतक पूर्ण केलं. युवा वनडे सामन्यात फलंदाजाने केलेले हे सर्वात जलद द्विशतक होते. कुंडूने आपल्या शानदार खेळीत 9 षटकार आणि 17 चौकार मारले.
अभिज्ञान कुंडूने माजी फलंदाज अंबाती रायडू (177) चा रेकॉर्ड मागे सोडून भारतीय अंडर 19 वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक स्कोअर करण्याचा रेकॉर्ड बनवला आहे. त्याने अंडर 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्ये वैभव सूर्यवंशीचा सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या नोंदवण्याचा विक्रमही मोडला आहे. अभिज्ञान कुंडूने युवा वनडे सामन्यात सर्वात जलद दुहेरी शतक ठोकण्याच्या बाबतीत दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू जोरिच वैन शाल्कविकचा रेकॉर्ड सुद्धा मोडला आहे. ज्याने या वर्षी जुलैमध्ये झिम्बाब्वे अंडर 19 विरुद्ध 145 बॉलमध्ये द्विशतक झळकावले होते. अभिज्ञान कुंडूच्या जबरदस्त खेळीमुळे टीम इंडियाने 7 विकेट गमावून 408 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला. अभिज्ञान हा एक स्टार विकेटकिपर फलंदाज आहे. त्याच स्पर्धेत त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात 22 धावा केल्या आणि विकेट मागे दोन उत्कृष्ट कॅच सुद्धा घेतले.
अभिज्ञान कुंडूचा जन्म 30 एप्रिल 2008 मध्ये झाला असून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने मुंबईच्या अंडर 19 संघाचं प्रतिनिधित्व केला आहे. अभिज्ञानचा इथपर्यंतचा प्रवास सुद्धा प्रेरणादायी आहे. त्याने 2024 मध्ये वयाच्या 16 व्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघासाठी आणि भारताच्या 19 वर्षांखालील संघासाठी पदार्पण केले. तेव्हापासून तो संघाचा नियमित सदस्य आहे. आगामी आयसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 साठी अभिज्ञान हा भारतीय संघाचा पहिला पसंतीचा विकेटकिपर असू शकतो.
मुंबईमध्ये लहानचामोठा झालेला अभिज्ञान कुंडूने शहरातील अनेक महत्वाच्या मैदानांवर चांगला परफॉर्मन्स केला आहे. लहानपणापासूनच त्याला अविनाश साळवी फाउंडेशनकडून पाठिंबा मिळाला. वयाच्या 13 व्या वर्षी, या यष्टीरक्षक-फलंदाजाने युवा क्रिकेटमध्ये 2,400 हून अधिक धावा केल्या होत्या, ज्यात 80 हून अधिक शतके समाविष्ट होती. या कामगिरीसह त्याने इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्येही आपले नाव नोंदवले.