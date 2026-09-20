/जपानी क्रिकेट संघात बिहारी बाबूची एंट्री! कोण आहे अभिषेक आनंद?

Abhishek Anand Japan Cricket Team : जपानमध्ये यंदा एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन करण्यात आलं आहे. या स्पर्धेत इतर खेळांसह क्रिकेटचा सुद्धा समावेश करण्यात आला असून भारतीय महिला आणि पुरुष दोन्ही संघांनी यात सहभाग घेतला आहे. भारताचा पुरुष क्रिकेट संघ शनिवारी रात्री जपानला जाण्यासाठी रवाना झाला. भारत आणि जपान यांच्यात २२ सप्टेंबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. जपान क्रिकेट असोसिएशनने 2026 च्या जपान पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट संघात अभिषेक आनंदचा समावेश केला आहे. मात्र एशियन गेम्स 2026 स्पर्धेत निवडलेल्या जपानच्या संघात अभिषेकची निवड करण्यात आली नाही. तेव्हा बिहार पासून आयआयटी मग जपान आणि मग जपानच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघापर्यंतचा प्रवास कसा होता याविषयी जाणून घेऊयात.
बिहारमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अभिषेकने आयआयटी कानपूरमधून रसायनशास्त्रात बी.एस.-एम.एस. (BS-MS) ची पदवी घेतली आणि 2022 मध्ये पदवीधर झाला. आयआयटी कानपूरने त्यांच्या 'अलुमनाई स्पॉटलाइट' मध्ये त्याची यशोगाथा मांडली असून, त्यात रसायनशास्त्राच्या अभ्यासापासून ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंतच्या त्याच्या प्रवासावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
बिहारी बाबू अभिषेक आनंदचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात तो सांगतोय की लहानपणापासून त्याला क्रिकेट खेळण्याची आवड होती. नोकरीनिमित्त तो जपानमध्ये पोहोचला आणि तिथे त्याने क्लब क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. हळूहळू देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगल्या कामगिरीमुळे त्याला जपानच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघात स्थान मिळालं. जपान क्रिकेट असोसिएशनच्या रेकॉर्डनुसार अभिषेक आनंदने 9 मे 2025 रोजी टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण केलं. अभिषेक आनंदचा जन्म हा बिहारमधील रोहतास येथे झाला आहे. तो उजव्या हाताचा फलंदाज असून उजव्या हाताने मध्यम वेगवान गोलंदाजीही करतो.
अभिषेक आनंदने आतापर्यंत 18 टी20 सामन्यात 275 धावा केल्या आहेत. तिची सर्वोच्च धावसंख्या 55 धावा असून तिने एक अर्धशतकही झळकावले आहे. गोलंदाजीत तिच्या नावावर एक विकेट आहे आणि क्षेत्ररक्षण करताना तिने 9 झेल घेतले आहेत. 2026 च्या थायलंड ओपन टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतही तिने फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली. तिने थायलंडविरुद्ध 28 बॉल 43 धावा आणि बहरीनविरुद्ध 17 बॉलमध्ये नाबाद 37 धावा केल्या.