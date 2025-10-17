English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहितने वजन कमी का केलं? खरं कारण आलं समोर, जवळच्या मित्रानेच केला खुलासा 'त्याला आता...'

Rohit Sharma Weight Loss: रोहित शर्मा 19 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियाविरोधात सुरु होणारी तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. दरम्यान या मालिकेआधी रोहित शर्मा चांगलाच चर्चेत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 17, 2025, 06:31 PM IST
Rohit Sharma Weight Loss: रोहित शर्मा 19 ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानात खेळताना दिसणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरोधातील एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्माला पुन्हा एकदा मैदानात फटकेबाजी करताना पाहण्याची संधी चाहत्यांना मिळणार आहे. पर्थमध्ये रोहित शर्मा पहिला सामना खेळणार आहे. ही 3 सामन्यांची मालिका रोहित शर्माच्या करिअरसाठी फार महत्त्वाची आहे. या तीन सामन्यात रोहित शर्मा कशी कामगिरी करतो यावरच त्याचं भवितव्य आणि मिशन वर्ल्ड कप 2027 संदर्भातील निर्णय होणार आहे. 

पण या मालिकेआधी रोहितच्या नव्या लूकने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. रोहितने आपलं वजन कमी केलं असून, आधीपेक्षा खूप जास्त फिट दिसत आहे. 

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी सहाय्यक प्रशिक्षक आणि रोहित शर्माचा जवळचा मित्र अभिषेक नायरने रोहित शर्माच्या या नव्या शारिरीक बदलात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरोधातील मालिकेआधी अभिषेक नायरने रोहितने सर्व शंकांना शिस्त आणि मेहनतीने उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं होतं. जेणेकरुन तो निरोगीस फास्ट आणि फिट राहील. 

रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियाविरोधातील एकदिवसीय मालिकेआधी आपल्या फिटनेसने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. हिटमॅनने आपलं वजन कमी केलं आहे. यासाठी त्याने डाएट प्लॅनचा अवलंब केला होता. यामध्ये कमी कार्बोहायड्रेट आणि हाय प्रोटीनवाल्या संतुलित, न्यूट्रिंट रिच डाएटवर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं. 

रोहितने वजन कमी करण्याचं कारण काय?

अभिषेक नायरने स्टार स्पोर्ट्सला सांगितलं की, त्याच्याबद्दल अनेक चर्चा झाल्या आहेत. वजन वाढल्याचे विमानतळावरील अनेक फोटो समोर आले होते. हेच सर्व बदलण्यासाठी हे होतं. निरोगी, फास्ट आणि फिट राहण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. 

दरम्यान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाविरोधातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियात पोहोचला आहे. 19 ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरु होणार आहे. रोहितने चॅम्पिअन्स ट्रॉफीमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं होतं. आता मात्र तो शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार आहे. 

ऑस्ट्रेलियासाठी भारताचा 15 सदस्यीय एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक) आणि यशस्वी जयस्वाल.

भारतासाठी ऑस्ट्रेलियाचा एकदिवसीय संघ: मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशाने, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क

फक्त दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यासाठी: अॅडम झांपा, अॅलेक्स कॅरी, जोश इंग्लिस

असं असेल वेळापत्रक

19 ऑक्टोबर - पहिली वनडे, पर्थ
23 ऑक्टोबर - दुसरी वनडे, एडिलेड 
25 ऑक्टोबर - तिसरी वनडे, एससीजी

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

