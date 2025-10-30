English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रशिक्षक, गौतम गंभीरच्या मित्राला मिळाली जबाबदारी

New Kolkata Knight Riders Head Coach: आयपीएल 2026 च्या रिटेन्शनपूर्वी, कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) मध्ये एक मोठा बदल झाला आहे. संघाच्या नवीन मुख्य प्रशिक्षकाचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 30, 2025, 05:07 PM IST
IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रशिक्षक, गौतम गंभीरच्या मित्राला मिळाली जबाबदारी

New Head Coach for Kolkata Knight Riders for IPL 2026: आयपीएल 2026 हंगामाआधी कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) फ्रँचायझीकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायर यांची संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी (Head Coach) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या घोषणेने केकेआर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नायर हा संघाचा सपोर्ट स्टाफ म्हणून महत्त्वाचा भाग राहिला असून, आता त्याच्यावर संघाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

चंद्रकांत पंडित यांच्या जागी नवी जबाबदारी

2023 आणि 2024 हंगामात केकेआरचे मुख्य प्रशिक्षक चंद्रकांत पंडित होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने चांगले प्रदर्शन केले, परंतु आता फ्रँचायझीने नवीन दृष्टिकोन स्वीकारत नायरवर विश्वास दाखवला आहे. संघ व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, "अभिषेक नायर हा तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारा, आणि आधुनिक क्रिकेटच्या विचारसरणीला साजेसा कोच आहे."

नायरचा अनुभव आणि केकेआरशी नातं

अभिषेक नायरने मुंबईकडून रणजी क्रिकेट खेळताना दमदार कामगिरी केली होती. त्याने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, राजस्थान रॉयल्स, आणि किंग्ज इलेव्हन पंजाबकडूनही खेळ केला आहे. खेळाडू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर तो प्रशिक्षक आणि मेंटॉर म्हणून ओळख निर्माण करू लागला. गेल्या काही वर्षांत तो केकेआरसोबत मेंटॉर आणि असिस्टंट कोच म्हणून कार्यरत होता. त्याने नितीश राणा, वेंकटेश अय्यर आणि रिंकू सिंगसारख्या तरुण खेळाडूंच्या करिअरमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे.

केकेआरचा 2026 हंगामासाठी नवा अध्याय

केकेआरचा उद्देश आगामी हंगामात तरुणाई आणि अनुभवाचा योग्य संगम साधण्याचा आहे. नायरच्या कोचिंगखाली संघ अधिक अ‍ॅग्रेसिव्ह आणि आत्मविश्वासाने खेळेल, अशी अपेक्षा आहे. फ्रँचायझीने सोशल मीडियावर ट्विट करून म्हटलं – “Welcome home, Abhishek Nayar – our new head coach. Let’s build the future together!”

 

2024 मध्ये KKR ने विजेतेपद मिळवले होते, आणि आता संघ त्या यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सज्ज आहे. नायरच्या तांत्रिक कौशल्यासोबत त्याचा खेळाडूंशी असलेला जवळचा संवाद संघासाठी फायदेशीर ठरेल.

Abhishek Nayar becomes new Kolkata Knight Riders head coach

आगामी महिन्यात होणार IPL चे रिटेन्शन

आयपीएलच्या पुढील हंगामाची तयारी जोरात सुरू झाली आहे आणि पुढील महिना म्हणजेच नोव्हेंबर टीम रिटेन्शनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. याच महिन्यात हे स्पष्ट होणार आहे की कोणती टीम कोणत्या खेळाडूला कायम ठेवते (retain) आणि कोणाला रिलीज करते. या पार्श्वभूमीवर येणारे काही दिवस आयपीएल चाहत्यांसाठी खूपच रोमांचक असणार आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्सचे नवीन मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नुकतीच नियुक्ती झालेल्या अभिषेक नायर यांच्यासाठीही ही पहिली मोठी कसोटी असेल.

नायरसमोर आता सर्वात मोठं काम म्हणजे  संघातील कोणते खेळाडू आगामी सिझनसाठी टिकवायचे आणि कोणांना टीममधून सोडायचं हा निर्णय घेणं. कारण, 2026 च्या हंगामात केकेआरच्या रणनीती, टीम कॉम्बिनेशन आणि परफॉर्मन्सवर या निर्णयांचा थेट परिणाम होणार आहे. अभिषेक नायर आता व्यवस्थापन आणि स्काउटिंग टीमसोबत मिळून पुढील काही आठवड्यांत रिटेन्शन लिस्ट अंतिम करतील. चाहत्यांमध्येही उत्सुकता आहे की केकेआर कोणत्या स्टार्सना ठेवते आणि कोणाला लिलावात सोडते.

