English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आयसीसी टी 20 रँकिंगमध्ये भारताचा दबदबा, पाकिस्तानला घाम फोडणारा अभिषेक शर्मा पुन्हा नंबर 1

ICC T20 Ranking : टीम इंडियाचे फलंदाज आशिया कप 2025 मध्ये जबरदस्त कामगिरी करत असून याचा फायदा त्यांना आयसीसी टी 20 रँकिंगमध्ये मिळाला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 24, 2025, 04:58 PM IST
आयसीसी टी 20 रँकिंगमध्ये भारताचा दबदबा, पाकिस्तानला घाम फोडणारा अभिषेक शर्मा पुन्हा नंबर 1
(Photo Credit : Social Media)

ICC T20 Ranking : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारतीय संघ सलग चांगलं प्रदर्शन करत असून सुपर 4 च्या पहिल्या सामन्यात सुद्धा त्यांनी पाकिस्तानचा 6 विकेटने पराभव केला. भारतीय खेळाडू विरोधी संघांवर भारी पडत असतानाच आता आयसीसीची ताजी टी 20 रँकिंग सुद्धा समोर आलेली आहे. यात फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंचा दबदबा पाहायला मिळतोय. अभिषेक शर्माने टी 20 सामन्यांमध्ये दमदार परफॉर्मन्स करून त्याची नंबर 1 ची पोझिशन कायम ठेवली आहे. तर तिथेच शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा यांच्या रँकिंग पोझिशनमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा नंबर 1 वर कायम : 

भारताचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा आशिया कप 2025 मध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत आहे. त्याने पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 सामन्यात अर्धशतकीय खेळी केली. त्याच्या या जबरदस्त खेळाचा परिणाम आयसीसी रँकिंगमध्ये दिसून येत आहे. अभिषेकने 907 रेटिंग गुणांसह आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाची आहे, कारण गेल्या काही काळात कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने इतक्या मोठ्या  गुणांसह टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलेले नव्हते. 

शुभमन गिलच पुनरागमन : 

बऱ्याच काळानंतर टीम इंडियाच्या टी-20 संघात परतलेल्या शुभमन गिलने आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध चांगली खेळी करत पुन्हा एकदा आपली योग्यता सिद्ध केली. सुपर 4 सामन्यात त्याचा आत्मविश्वास दिसून आला, त्याच्या स्फोटक फलंदाजीचा फायदा त्याला आयसीसी रँकिंगमध्ये मिळाला असून गिलने 574 रेटिंग गुणांसह सात स्थानांनी पुढे जात 32 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. हे त्याचे एक महत्त्वपूर्ण पुनरागमन आहे आणि आगामी सामन्यांमध्ये संघाला त्याच्याकडून आणखी अपेक्षा असतील.

टॉप 6 मध्ये तीन भारतीय : 

आयसीसी टी 20 फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये टीम इंडियाच्या तीन फलंदाजांचा समावेश आहे. यात पहिल्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा असून तिसऱ्या क्रमांकावर 791 पॉईंट्स सह तिलक वर्मा, सहाव्या क्रमांवर 729 पॉईंट्स सह सूर्यकुमार यादवचा समावेश आहे. 

FAQ : 

आयसीसी टी-20 फलंदाजांच्या ताज्या रँकिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंची स्थिती काय आहे?
फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंचा दबदबा दिसून येत आहे. टॉप ६ मध्ये तीन भारतीय खेळाडू आहेत.

शुभमन गिलची आयसीसी टी-20 रँकिंगमध्ये सुधारणा कशी झाली?
शुभमन गिलने पाकिस्तानविरुद्ध चांगली खेळी करत ५७४ रेटिंग गुणांसह सात स्थानांनी पुढे जाऊन ३२ व्या स्थानावर झेप घेतली. हे त्याचे एक महत्त्वपूर्ण पुनरागमन आहे

सूर्यकुमार यादवची आयसीसी टी-20 रँकिंग काय आहे?
सूर्यकुमार यादवला ७२९ रेटिंग गुणांसह सहाव्या स्थानावर स्थान मिळाले आहे.

About the Author
Tags:
ICCteam indiaabhishek sharmaCricket News

इतर बातम्या

'दोन पुरुषांची प्रेमकथा ...' मराठी कलाकार का करता...

मनोरंजन