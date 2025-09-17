English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"15 व्या वर्षीच म्हणायचा, अजून वेगात टाका!" आज टीम इंडियाचा 'हा' फलंदाज उडवतो गोलंदाजांची झोप

Team India: भारतीय क्रिकेट संघाने अनेक स्फोटक फलंदाज पाहिले आहेत. त्यापैकी एक नाव असे आहे ज्याने सर्वात अनुभवी गोलंदाजांमध्येही भीती निर्माण केली आहे. या फलंदाजाने 15 वर्षांचा असल्यापासून 150 किमी प्रतितास वेगाची मागणी केली होती.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 17, 2025, 10:58 AM IST
Team India: भारतीय क्रिकेटमध्ये एकापेक्षा एक आक्रमक फलंदाज घडले आहेत. पण सध्या ज्या तरुण खेळाडूने गोलंदाजांना धडकी भरवली आहे. या खेळाडूबद्दल त्याच्या वडिलांनी खुलासा केला आहे. त्याच्या वडिलांनी सांगितलं की 15 वर्षांचा असल्यापासून 150 किमी प्रतितास वेगाची मागणी केली होती. 
या खेळाडूचे नाव आहे अभिषेक शर्मा. आशिया कपमध्ये तो चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडतोय. त्याचा हा निर्भय अंदाज नवीन नाही, तर लहानपणापासूनच त्याने स्वतःला या पातळीवर तयार केलं आहे.

क्रिकेटप्रेमी घरातून सुरुवात

अभिषेकचे वडील राजकुमार शर्मा स्वतः प्रथम श्रेणी क्रिकेटर राहिले आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं, “आमच्या घरात क्रिकेटचं वेड होतं. लहानपणी तो माझ्या बॅटने खेळायचा, आईला आणि बहिणींनाही रात्री उशिरा सरावात मदत करायला लावायचा. कधी म्हणायचा मला डाइविंग कॅचचा सराव हवा आहे, तर कधी बॉलिंग हवी आहे.”

लहानपणापासूनच खेळ दिसला 

राजकुमार सांगतात, “वरिष्ठ खेळाडू मला सांगायचे, तुझ्या मुलात खूप टॅलेंट आहे, एक दिवस भारतासाठी खेळेल. तेव्हा तो नुकताच बॅट हातात घेत होता. पण मेहनत, शिस्त आणि आशीर्वादामुळे तो आज इथपर्यंत पोहोचला.”

150 किमी/ता वेगावरही निर्धास्त

अभिषेकचं खऱ्या अर्थाने वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची धाडस. वडील म्हणतात, “अंडर-16 दिवसांत मी त्याला 150 किमी/ता वेगावर फलंदाजी करून घेत असे. लोक म्हणायचे तो जखमी होईल, पण तो स्वतःच म्हणायचा,  पापा अजून वेगात टाका! यामुळेच त्याची टेक्निक तयार झाली आणि नैसर्गिक पॉवर-हिटिंग विकसित झाली.”

युवराज सिंहचा हातभार

अभिषेकच्या क्रिकेट प्रवासात युवराज सिंह आणि अनेक अनुभवी खेळाडूंचा मोठा हात आहे. राजकुमार म्हणतात, “युवराजने त्याला खूप वेळ दिला. अनेक कोचेस, सिनियर खेळाडू सतत त्याला मार्गदर्शन करत आले आहेत. बीसीसीआयचे प्रशिक्षक, निवड समिती आणि सपोर्ट स्टाफ यांचे मी आभार मानतो. आज तो भारतासाठी खेळतोय ही मोठी गोष्ट आहे.”

आशिया कपमध्ये धडाकेबाज कामगिरी

आजच्या घडीला अभिषेक टीम इंडियासाठी धोकादायक फलंदाज ठरत आहे. पहिल्या चेंडूपासूनच चौकार-षटकार लावण्याची ताकद त्याच्यात आहे आणि गोलंदाज त्याच्याविरुद्ध युक्ती आखण्यात गोंधळून जात आहेत. राजकुमार यांच्या मते, “तो ज्या वेगाने खेळतो, त्या जिद्दीमुळे एक दिवस भारताला आशिया कपचं विजेतेपद मिळवून देईल,” असा त्यांचा विश्वास आहे.

