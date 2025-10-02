Asia Cup 2025 विजयानंतर थेट बहिणीच्या लग्नात दाखल झाला अभिषेक शर्मा, भांगडा करतानाचा हा VIDEO एकदा बघाच!

Abhishek Sharma Dance in Sister Wedding Video Viral: टीम इंडियाचा तरुण ओपनर म्हणजे अभिषेक शर्मा. यंदाच्या आशिया कपमध्ये अभिषेक शर्माचीच चर्चा होती. त्याने आशिया कप 2025 मध्ये बॅटने धडाकेबाज कामगिरी करत संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोठा वाटा उचलला, तो स्पर्धा संपल्यानंतर थेट आपल्या बहिणीच्या लग्नसोहळ्यात सहभागी झाला. लग्नातील एका कार्यक्रमादरम्यान अभिषेक स्टेजवर भांगडा करताना दिसला आणि त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे.
आशिया कपमधील चमकदार कामगिरीनंतर अभिषेक शर्मा थेट आपल्या बहिणी कोमलच्या लग्नाच्या सोहळ्यात सहभागी झाला. आशिया कपमुळे काही दिवस लग्नातील विधी थांबवले गेले होते. पण 30 ऑक्टोबरला कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अभिषेक परदेशातून परतताच थेट स्टेजवर भांगड्याच्या तालावर थिरकताना दिसला. या वेळी त्याच्यासोबत त्याचा जीजाही होता. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला टीम इंडियाचा माजी खेळाडू युवराज सिंहही उपस्थित होता. ऑल-ब्लॅक लूकमध्ये अभिषेक अतिशय डॅशिंग दिसत होता.
अभिषेक शर्मासाठी एशिया कप 2025 हा करिअरमधील टर्निंग पॉइंट ठरला. डावखुरा ओपनर असलेल्या अभिषेकने संपूर्ण स्पर्धेत 200 च्या स्ट्राईक रेटने 314 धावा केल्या. सात सामन्यांत तीन अर्धशतकं ठोकत त्याने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली. विशेष म्हणजे पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांत त्याने धडाकेबाज खेळी करत सर्वाधिक धास्ती निर्माण केली. जरी फायनलमध्ये त्याचा बॅट फारशी चालली नाही, तरी त्याआधीच्या दोन सामन्यांत त्याने अर्धशतकी खेळी केली होती.
या दमदार कामगिरीच्या जोरावर अभिषेक शर्माने एशिया कप 2025 मधील प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट हा किताब पटकावला. पुरस्कार म्हणून त्याला एक आलिशान गाडीही देण्यात आली. त्यामुळे अभिषेकचे नाव सध्या भारतीय क्रिकेटमधील हॉट टॉपिक ठरले आहे.
आता टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर पाच टी20 सामने खेळायचे आहेत. त्या मालिकेत अभिषेक शर्मा पुन्हा मैदानात उतरावा, यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
VIDEO | Moga, Punjab: Cricketer Abhishek Sharma celebrates his sister Komal Sharma’s wedding with bhangra after Asia Cup victory.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kcDaqzA4cu
— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2025
आशिया कपच्या विजयाचा आनंद घेतल्यानंतर थेट बहिणीच्या लग्नात रंगलेल्या अभिषेक शर्माचा भांगडा व्हिडीओ सध्या चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.