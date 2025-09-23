English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिषेक शर्माने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सेहवाग म्हणाला 'एक लक्षात ठेव, नाहीतर भविष्यात...'

Abhishek Sharma on Pakistan: आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर तुफान फलंदाजी करणारा अभिषेक शर्मा चर्चेत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 23, 2025, 07:28 PM IST
Abhishek Sharma on Pakistan: रविवारी पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 सामन्यात अभिषेक शर्माने 74 धावांची तुफानी खेळी केली. 39 चेंडूंत 5 षटकार आणि 6 चौकारांसह भारताने 172 धावांचं लक्ष्य 7 चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण केलं. हरिस रौफ आणि शाहीन शाह आफ्रिदी सारख्या वेगवान गोलंदाजांचा त्याने निर्भीडपणे सामना केला. अभिषेकने तुफानी खेळी करत अत्यंत नियोजनपूर्व पद्धतीने खेळी केली. दरम्यान सामन्यानंतर भारताचे माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागशी बोलताना अभिषेकने सध्याचे पाकिस्तानी गोलंदाज त्याला आव्हान देण्यात अपयशी का ठरले? याचं कारण सांगितलं. 

Sony Liv वरील एका चॅटदरम्यान अभिषेकने पाकिस्तान संघातील सध्याच्या गोलंदाजांच्या दर्जावर टिप्पणी केली. अभिषेकच्या मतानुसार, सध्याच्या पाकिस्तान संघाकडे आता आधीप्रमाणे दर्जात्मक गोलंदाज राहिलेले नाहीत, ज्यांना सामना वीरेंद्र सेहवागला करावा लागत आहे. 

"विरु पाजींनी ज्या गोलंदाजांचा सामना केला आहे, मला वाटत नाही की सध्याच्या संघात त्या गोलंदाजांसारखे कोणी आहे (The bowlers that Viru paaji has hit, I don't think there's anyone like those bowlers in the current team)," असं अभिषेक सोनी स्पोर्ट्सवर म्हणाला. आपल्या या विधानाने त्याने आधीच पराभवाने जखमी झालेल्या पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. 

या चर्चेदरम्यान सेहवागने अभिषेकला एक मोलाचा सल्ला दिला. त्याने सांगितलं की, त्याने 50 आणि 70 धावा केल्यानंतर त्याचं शतकात रूपांतर होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कारण एक वेळ येईल जेव्हा त्याला असं न केल्याचा पश्चात्ताप होईल.

"जेव्हा तू 70 धावांवर पोहोचतोस तेव्हा शतक चुकवू नकोस कारण सुनील गावसकर मला एकदा म्हणाले होते, जेव्हा तुम्ही निवृत्त व्हाल तेव्हा तुम्हाला 70 किंवा 80 धावांवर बाद झालेल्या सामन्यंची आठवण येईल. जर तुम्ही त्याचं मोठ्या खेळीत रूपांतर केलं तर कदाचित तुमच्या कारकिर्दीत अधिक शतकांची नोंद होईल. कारण या संधी वारंवार येत नाहीत. जेव्हा तुम्ही चांगली फलंदाजी करत असता तेव्हा त्या दिवशी नाबाद राहण्याचा प्रयत्न करा," असं सेहवाग म्हणाला.

यावेळी युवराज सिंगदेखील पुढील काही मिनिटात फोन करुन हेच सांगेल असं मस्करीत सांगितलं असता अभिषेकनेही त्याला दुजोरा दिला. युवराज सिंगने मला तू षटकार मारलास तर दुसऱ्यालाही संधी दे असं सांगितल्याची माहिती त्याने दिली. 

 

FAQ

1) अभिषेक शर्माची क्रिकेट कारकीर्द कशी सुरू झाली?
अभिषेक याची क्रिकेट कारकीर्द लहानपणापासूनच चमकदार राहिली. २०१५-१६ मध्ये अंडर-१६ विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये त्यांनी डेब्यू मॅचमध्ये शतक केले आणि एकूण १,२०० धावा केल्या (सरासरी १०९.०९). २०१६ मध्ये त्याने भारत अंडर-१९ संघाला अॅशिया कप जिंकण्यात मदत केली आणि फायनलमध्ये प्लेअर ऑफ द मॅच ठरला. २०१८ मध्ये भारत अंडर-१९ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाचा भाग होता. त्यांनी रणजी ट्रॉफी डेब्यू २०१७ मध्ये केले आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मध्य प्रदेशविरुद्ध ४२ चेंडूत शतक करून भारतीय लिस्ट ए रेकॉर्ड केला.

2) अभिषेक शर्माचे प्रमुख रेकॉर्ड्स कोणते आहेत?
T20I मध्ये भारतीय सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या: १३५ (२०२५, इंग्लंडविरुद्ध).
IPL मध्ये SRH साठी संयुक्त सर्वात जलद अर्धशतक: १६ चेंडू (२०२४).
IPL २०२४ मध्ये सर्वाधिक षटकार: ४२.
लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतीय सर्वात जलद शतक: ४२ चेंडू (२०२१).
अंडर-१९ वर्ल्ड कप २०१८ जिंकला.
२०२४ IPL मध्ये अँगल वन सुपर सिक्सेस ऑफ द सीझन अवॉर्ड.

3) अभिषेक शर्माची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द काय आहे?
अभिषेकने ६ जुलै २०२४ रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारे येथे T20I डेब्यू केले. २०२५ मध्ये त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या T20I मध्ये संजू सॅमसनसोबत सलामी दिली. त्याची सर्वोच्च T20I स्कोअर १३५ धावा (५४ चेंडू, १३ षटकार, ७ चौकार) आहे, जो भारतीय T20I मधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सर्वोच्च स्कोअर, दुसरा सर्वोच्च अर्धशतक आणि शतक केले. २०२५ मध्ये T20I मध्ये वर्ल्ड नंबर १ रँकिंग मिळवली आणि ते याची सर्वात कमी वयाचे भारतीय ठरले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

