Marathi News
Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माची धडाकेबाज फिफ्टी पण, चर्चा मात्र मैदानात डिवलेल्या फ्लाइंग किसची चर्चा!

Abhishek Sharma Flying Kiss: पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकणारी अर्धशतक झळकावल्यानंतर अभिषेकने बांगलादेशच्या गोलंदाजांनाही चिरडून टाकले. सुपर फोरच्या या सामन्यात अभिषेकने स्फोटक अर्धशतक ठोकले, पण त्याच्या सेलिब्रेशनने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 25, 2025, 09:32 AM IST
Abhishek Sharma Viral Video: भारतीय टी20 संघाचा युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा सध्या आशिया कप 2025 मध्ये जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पाकिस्तानविरुद्ध खेळलेल्या मॅचविनिंग अर्धशतकानंतर त्याने बांगलादेशच्या गोलंदाजांनाही धो-धो फटकेबाजी करत चिरडून टाकले. मात्र या वेळी त्याच्या फिफ्टीनंतर झालेला सेलिब्रेशन खास ठरला आणि त्याने क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले. त्याच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यावर नेटिझन्स काही प्रश्न विचारत आहेत. 

सलग दुसरी फिफ्टी

अभिषेकने सुपर-4 सामन्यात अवघ्या 25 चेंडूत अर्धशतक झळकावत बांगलादेशच्या गोलंदाजांना सळो की पळो केले. त्याने 6 चौकार आणि 5 षटकारांची आतषबाजी करत एकूण 75 धावा केल्या. या कामगिरीदरम्यान त्याने युवराज सिंगचा विक्रम मोडत टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 25 किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत पाचव्यांदा 50+ धावा करण्याचा पराक्रम केला. या यादीत आता तो सूर्यकुमार यादव (7) आणि रोहित शर्मा (6) यांच्या मागोमाग तिसऱ्या स्थानावर आहे. शेवटी तो रनआउट झाला, पण त्याची खेळी भारतासाठी निर्णायक ठरली.

‘फ्लाइंग किस’ची चर्चा

फिफ्टी पूर्ण होताच अभिषेकने स्टेडियमकडे पाहत बल्ला उंचावला आणि प्रेक्षकांकडे ‘फ्लाइंग किस’ पाठवली. चाहत्यांमध्ये लगेच चर्चा रंगली की हा किस नेमका कोणासाठी? उत्तरही लगेच स्पष्ट झाले. स्टँडमध्ये त्याची बहिण कोमल शर्मा उपस्थित होती आणि त्या क्षणी तिनेही भावाच्या यशावर आनंद व्यक्त करत त्याच अंदाजात प्रतिसाद दिला. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यातही कोमल मैदानात हजर होती आणि अभिषेकच्या दमदार खेळीवर तिने अभिमान व्यक्त केला होता.

भारताची फाइनलमध्ये एंट्री

अभिषेकच्या विस्फोटक फलंदाजीमुळे भारताने 20 षटकांत 168 धावांचा डोंगर उभारला. प्रत्युत्तरात बांगलादेशाचा डाव 127 धावांवर संपुष्टात आला. भारताने सामना 41 धावांनी जिंकत आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. गोलंदाजीत कुलदीप यादवने तीन बळी घेतले, तर जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल आणि तिलक वर्मा यांना एक-एक यश मिळाले.

भारताची ही कामगिरी पाहता चाहत्यांमध्ये फक्त एका गोष्टीची उत्सुकता आहे की 28 सप्टेंबरला होणाऱ्या फाइनलमध्ये टीम इंडियासमोर कोण उभा राहणार? पाकिस्तान की बांगलादेश?

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

abhishek sharmaAsia Cup 2025sportscricket ind vs ban

