/6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4... अभिषेक शर्माचं वादळी शतक; सेंच्युरीपेक्षा सेलिब्रेशनची जास्त चर्चा

Abhishek Sharma Century : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिकेच्या तिसरा आणि शेवटचा सामना सुरु आहे या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाला हा निर्णय चांगलाच महागात पडला आहे. भारतीय संघाने पहिले फलंदाजी करत पावरप्लेमध्ये धूमाकुळ घातला. भारताच्या संघाने टीम इंडियाचे पहिले दोन फलंदाज संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माने संघासाठी पावरप्लेमध्ये 100 धावा केल्या. दोघांनाही अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांना अडवणे कठीण झाले होते. या सामन्यामध्ये संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा.
टीम इंडियाचा युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने टीम इंडियासाठी दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर धावांचा पाऊस पाडला त्याने या तिसऱ्या सामन्यामध्ये शतक झळकावले. अभिषेक शर्माच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने त्याने 30 चेंडूमध्ये 100 धावा पूर्ण केल्या आणि शतक पूर्ण केले आहे. यामध्ये त्याने 10 षटकार आणि 10 चौकार मारले आहेत. त्याच्या कामगिरीमुळे अफगाणिस्तानच्या संघाने गुडघे टेकले आहेत, त्याने या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांना हतबल केले आहे.
A MAGNIFICENT MILESTONE!— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Relive the moment Abhishek Sharma brought up a record-breaking hundred #TeamIndia | #AFGvINDpic.twitter.com/SMbmXrtziL
शतक झळकावल्यानंतर अभिषेकने कमालीची सेलिब्रेशन केले आहे. शतक झळकावले आणि 30 व्या चेंडूवर जेव्हा त्याने धाव घेतली आणि तो मैदानावर खाली मैदानावर मांडी घालून बसला आणि ओम नम: शिवाय बोलायला लागला.
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टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद शतक झळकावणारा फलंदाज म्हणून अभिषेक शर्मा ओळखला जातो. त्याने अफगाणिस्तानविरुद्ध 30 चेंडूंमध्ये 100 धावा केल्या. यापूर्वी सिकंदर रझा आणि फिन ॲलन यांनी हा पराक्रम केला होता. झिम्बाब्वेच्या रझाने 2024 मध्ये गाम्बियाविरुद्ध 33 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते, तर फिन ॲलनने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 33 चेंडूंमध्ये शतक केले होते. डेव्हिड मिलरने 35 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते आणि भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने 2017 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध 35 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते.