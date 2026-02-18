अभिषेक शर्मा गोल्डन डक, सलग तिसऱ्या सामन्यात ठरला फ्लॉप, आता बेंचवर बसायची वेळ आली?

IND VS NAM : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना बुधवारी नेदरलँड विरुद्ध सुरु आहे. यापूर्वीच ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने जिंकून टीम इंडियाने सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय केलंय. नेदरलँड विरुद्ध सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम फलंदाजी निवडली. मात्र टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब ठरली. टीम इंडियाचा ओपनर अभिषेक शर्मा हा फ्लॉप ठरला. सलग तिसऱ्या सामन्यात तो डक आउट झाला.
अहमदबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात सामना सुरु आहे. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नेदरलँडला गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी भारताकडून ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा हे दोन फलंदाज मैदानात उतरले. यावेळी अभिषेक शर्मा चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा सर्वांना होती, मात्र सर्वांचा अपेक्षा भंग झाला आणि अभिषेक शर्मा पहिल्याच ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर बाद झाला. ही अभिषेक शर्माची डक आउट होण्याची ही तिसरी वेळ होती. यापूर्वी तो यूएसए आणि पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या सामन्यात सुद्धा शून्यावर बाद झाला होता. भारत आता रविवार पासून सुपर ८ फेरीतील सामने खेळणार आहे. अशावेळी ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माचा हा फॉर्म भारतासाठी घातक ठरू शकतोय. तेव्हा सुपर ८ फेरीतील सामन्यात अभिषेक शर्माला प्लेईंग ११ मध्ये कायम ठेवलं जातं की बेंचवर बसवलं जातं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नेदरलँडची प्लेईंग 11 : माइकल लेविट, मैक्स ओ’डोड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कर्णधार), जैच लायन-कैशेट, नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.
भारताची प्लेईंग 11 : ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.