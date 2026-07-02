'ईशान, तू काय करतोयस...' रन-आऊट झाल्यानंतर अभिषेक शर्मा इशानवर संतापला! सोशल मिडियावर Video Viral

Abhishek Sharma and Ishan Kishan video : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये कालपासून टी20 मालिकेला सुरुवात झाली आहे, या मालिकेचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने खराब सुरुवात केली त्याचे कारण म्हणजेच पहिल्या दोन फलंदाज सुरुवातीलाच बाद झाले आणि टीम इंडियाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली होती. संजू सॅमसन सलग दोन सामन्यांमध्ये फेल झाला आणि त्याचबरोबर इशान किशन देखील संघासाठी मागील दोन सामन्यांमध्ये फार काही करु शकला नाही. इशान किशन मागील दोन सामन्यांमध्ये धाव बाद झाला, कालच्या सामन्यामध्ये तर तो त्याच्या चुकीने रन आऊट झाला आणि त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांच्यातील संभाषण आता वेगाने व्हायरल होत आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये इशान किशनने 2 चेंडूचा सामना केला आणि तो एकही धाव न करता धावबाद झाला. त्याने केलेल्या चुकीनंतर मैदानावर असलेला त्याचा सहकारी अभिषेक शर्मा त्याच्यावर संतापलेला पाहायला मिळाला. या व्हिडीओमध्ये अभिषेक ईशानला विचारतो, 'आलास की नाही? यावर उत्तर देताना ईशान म्हणतो की, खुप क्लोज आहे. त्यानंतर अभिषेक म्हणतो की ईशान काय करतोय यार... तो कुठे उभा आहे ते पहा." या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
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डरहॅमच्या चेस्टर-ली-स्ट्रीट येथे भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना होता, हा सामना भारतीय संघाची फलंदाजी झाल्यानंतर जोरदार पाऊस झाला आणि त्यामुळे पावसामुळे सामना रद्द करण्यात आला. जगातील पहिल्या क्रमांकाचा टी20 फलंदाज इशान किशन हा एकही धाव न करता पव्हेलियनमध्ये परतला. इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यामध्ये तो स्वत:च्याच चुकीने विकेट्स गमावली आणि तो धावबाद झाला. त्याने डायव्हिंग करून स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो बाद झाल्याचे रिव्ह्यूमध्ये स्पष्ट दिसत होते.
A costly mix-up in the middle.— Star Sports (@StarSportsIndia) July 1, 2026
Moments after the run-out: Abhishek Sharma and Ishan Kishan share a brief conversation.#ENGvIND 20I Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/1kagvrBjV9
इशान किशन धावबाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, सलद दुसऱ्या सामन्यात तो रन आऊट झाला. आयर्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये देखील तो बाद झाला आणि यावेळी तिलक वर्मा हा फलंदाज होता. टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये त्याने चांगली फलंदाजी केली होती, त्याचबरोबर आयसीसी रॅंकिंगमध्ये 12 जुलै रोजी तो टी20 क्रमवारीमध्ये नंबर 1 फलंदाज बनला आहे.