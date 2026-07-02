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'ईशान, तू काय करतोयस...' रन-आऊट झाल्यानंतर अभिषेक शर्मा इशानवर संतापला! सोशल मिडियावर Video Viral

संजू सॅमसन सलग दोन सामन्यांमध्ये फेल झाला आणि त्याचबरोबर इशान किशन देखील संघासाठी मागील दोन सामन्यांमध्ये फार काही करु शकला नाही. इशान किशन मागील दोन सामन्यांमध्ये धाव बाद झाला, कालच्या सामन्यामध्ये तर तो त्याच्या चुकीने रन आऊट झाला आणि त्यानंतर अभिषेक आणि इशान यांच्यातील संभाषण आता वेगाने व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:33 PM IST
'ईशान, तू काय करतोयस...' रन-आऊट झाल्यानंतर अभिषेक शर्मा इशानवर संतापला! सोशल मिडियावर Video Viral
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'ईशान, तू काय करतोयस...' रन-आऊट झाल्यानंतर अभिषेक शर्मा इशानवर संतापला! सोशल मिडियावर Video Viral
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