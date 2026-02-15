अभिषेक शर्माच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड, ठरला जगातील तिसरा खेळाडू; आशीष नेहराशी का होतेय तुलना?

Abhishek Sharma Record: टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक शर्मा भोपळाही न फोडता बाद झाला. यामुळे त्यांचे नाव एका लाजिरवाण्या यादीत सामील झाले. तो जगातील असा तिसरा फलंदाज ठरला ज्यांने आपल्या पहिल्या दोन टी-20 विश्वचषक सामन्यांत एकही धाव काढली नाही. अभिषेक शर्माची तुलना आशिष नेहराच्या रेकॉर्डशी केली जातेय. काय आहे नेमका रेकॉर्ड? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारताचा आशीष नेहरा आणि बांगलादेशचा इमरुल कायेस यांच्यासोबत असं घडलंय. नेहरा आणि कायेसने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये कधीच धावा काढल्या नव्हत्या, आणि सध्या अभिषेकही त्याच स्थितीत आहे. अभिषेक एक प्रतिभावान युवा खेळाडू म्हणून ओळखले जातो. त्यामुळे हा विक्रम त्यांच्या कारकिर्दीला एक मोठा धक्का आहे.
अभिषेक शर्मा हा जगातील तिसरे आणि भारतातील दुसरे खेळाडू आहे, ज्यांने सुरुवातीच्या दोन टी-20 विश्वचषक सामन्यांत खातेही उघडले नाही. आशीष नेहरा हe भारताचे माजी वेगवान गोलंदाज होता. ज्यांला टी-20 वर्ल्डकपमध्ये बॅटींग करताना कधीच यश मिळाले नाही. त्याचप्रमाणे इमरुल कायेस हा बांगलादेशचा बॅटर आहे. ज्यांचा वर्ल्डकपमधील रेकॉर्डही निराशाजनक आहे. हे तिघेही वर्ल्डकपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांत अपयशी ठरले. ज्यामुळे त्यांच्या संघांना धक्का बसला. अभिषेकच्या बाबतीत हा रेकॉर्ड अधिक चर्चेचा विषय ठरला, कारण त्यांचा फॉर्म आधी चांगला होता.
अभिषेक शर्मा आपला पहिला टी-20 विश्वचषक सामना अमेरिकेविरुद्ध खेळला. त्यात तो आपल्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाले आणि एकही धावा काढली नाही. हा सामना त्यांच्यासाठी एक मोठा धक्का होता. कारण तो श्रीलंकेतून आलेल्या फॉर्मवर विश्वास ठेवून मैदानात उतरला होता. त्यानंतर आजारी पडल्यामुळे तो नामिबियाविरुद्धचा सामना खेळू शकला नव्हता. यामुळे त्यांची वर्ल्डकपमधील सुरुवात आणखी कठीण झाली.
आजारातून सावरून अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात परतला. मात्र, येथेही तो 4 बॉल खेळून शून्यावर बाद झाला. हा सामना भारत-पाकिस्तान असल्यामुळे अधिक महत्त्वाचा होता. आणि त्यांचे अपयश टीमसाठी त्रासदायक ठरले. यापूर्वी पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी-20 सामन्यांत त्यांनी 105 धावा काढल्या होत्या. सरासरी 52.50. आता चार डावांत 110 धावा झाल्या, सरासरी 27.5 पर्यंत घसरली. अभिषेक शर्मा यांच्या शेवटच्या पाच टी-20 डावांत फक्त 98 धावा झाल्या आहेत, आणि तीन वेळा तो शून्यावर बाद झाला. यातून त्यांच्या फॉर्ममधील घसरण दिसतेय.