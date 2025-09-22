IND vs PAK: ‘अभिषेकने आम्हाला बोलून-बोलून मारलं’ पाकिस्तानी चाहत्याचा Video Viral, हसून व्हाल लोटपोट

India Vs Pakistan Asia Cup Super Fours: यूएईमध्ये सुरू असलेल्या आशिया कप सुपर-4 सामन्यात रविवारी टीम इंडियाने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला. या सामन्यात भारताचा ओपनर अभिषेक शर्मा मैदानातच नाही तर सोशल मीडियावरही चर्चेत आला आहे. त्याच्या वादळी फलंदाजीनं पाकिस्तानी गोलंदाजांची धुलाई झाली आणि त्यानंतर चाहत्यांच्याही प्रतिक्रिया जोरदार व्हायरल होत आहेत. असाच एका पाकिस्तानी चाहत्याने भन्नाट व्हिडीओ बनवला आहे. जो सोशल मीडियावर काहीच वेळात जोरदार व्हायरल झाला आहे.
अभिषेकने केवळ धावा केल्या नाहीत, तर बाउंड्री मारल्यानंतरही पाकिस्तानच्या गोलंदाजांकडे इशारे करून त्यांची औकात दाखवली. त्याची 39 चेंडूतली 74 धावांची खेळी भारतीय विजयाचं मोठं कारण ठरली. अनेक क्षण असे होते की बाउंड्री मारल्यानंतर तो हाताने ‘जा, बॉल घेऊन ये’ असा इशारा करताना दिसला.
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे ज्यात एक पाकिस्तानी फॅन अभिषेकच्या खेळीमुळे किती त्रस्त झाला आहे हे सांगतो. तो म्हणतो, “पाकिस्तानी गोलंदाजांची जी काही अवस्था झाली, ती विसरणं अशक्य आहे. अभिषेकने फक्त मारलं नाही तर बोलून-बोलून मारलं. बाउंड्री मारल्यानंतर आमच्या खेळाडूंना इशारे करत होता. त्याने 39 चेंडूत 74 धावा केल्या आणि मी सामना पाहणं थांबवलं. सहनच होत नव्हतं.”
इंस्टाग्रामवर @muhammadishfaq4044 या अकाऊंटवरून शेअर झालेल्या या व्हिडीओवर भन्नाट कमेंट्स येत आहेत.
एका यूजरने लिहिलं, “भाई, सामना सोडून तुझा व्हिडीओ पाहायला आलोय.”
दुसरा म्हणाला, “पाकिस्तानचा नवा बाप सापडलाय.”
तिसऱ्याने लिहिलं, “हा सामना इंडिया वि. पाकिस्तान नव्हता, तर अभिषेक शर्मा वि. पाकिस्तान होता.”
चौथा म्हणाला, “पाकिस्तानी लोकांसाठी नवीन खुशखबर, अभिषेक शर्मा आता त्यांचे पापा आहेत.”
हा व्हिडीओ भारतीय चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला असून त्यावर हसत-खिदळत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी मजेशीर मीम्स बनवत पाकिस्तानचा पराभव आणि अभिषेकची खेळी दोन्ही साजरी केली.