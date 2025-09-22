English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs PAK: ‘अभिषेकने आम्हाला बोलून-बोलून मारलं’ पाकिस्तानी चाहत्याचा Video Viral, हसून व्हाल लोटपोट

IND vs PAK:  रविवारी युएईमध्ये सुरू असलेल्या आशिया कपच्या सुपर फोर सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानला हरवले. सामनावीर अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी गोलंदाजांना फटकारले. यावरूनच आता एका पाकिस्तानी चाहत्याने भन्नाट व्हिडीओ बनवला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 22, 2025, 11:53 AM IST
IND vs PAK: ‘अभिषेकने आम्हाला बोलून-बोलून मारलं’ पाकिस्तानी चाहत्याचा Video Viral, हसून व्हाल लोटपोट

India Vs Pakistan Asia Cup Super Fours: यूएईमध्ये सुरू असलेल्या आशिया कप सुपर-4 सामन्यात रविवारी टीम इंडियाने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला. या सामन्यात भारताचा ओपनर अभिषेक शर्मा मैदानातच नाही तर सोशल मीडियावरही चर्चेत आला आहे. त्याच्या वादळी फलंदाजीनं पाकिस्तानी गोलंदाजांची धुलाई झाली आणि त्यानंतर चाहत्यांच्याही प्रतिक्रिया जोरदार व्हायरल होत आहेत. असाच एका पाकिस्तानी चाहत्याने भन्नाट व्हिडीओ बनवला आहे. जो सोशल मीडियावर काहीच वेळात जोरदार व्हायरल झाला आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानावर अभिषेकचा जलवा

अभिषेकने केवळ धावा केल्या नाहीत, तर बाउंड्री मारल्यानंतरही पाकिस्तानच्या गोलंदाजांकडे इशारे करून त्यांची औकात दाखवली. त्याची 39 चेंडूतली 74 धावांची खेळी भारतीय विजयाचं मोठं कारण ठरली. अनेक क्षण असे होते की बाउंड्री मारल्यानंतर तो हाताने ‘जा, बॉल घेऊन ये’ असा इशारा करताना दिसला.

हे ही वाचा: "माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर मी मरेन..." मुलगा ते मुलगी झालेल्या अनया बांगरचा दावा, जाणून घ्या काय झालं

पाकिस्तानी चाहत्याचा ‘दुखरा सूर’

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे ज्यात एक पाकिस्तानी फॅन अभिषेकच्या खेळीमुळे किती त्रस्त झाला आहे हे सांगतो. तो म्हणतो, “पाकिस्तानी गोलंदाजांची जी काही अवस्था झाली, ती विसरणं अशक्य आहे. अभिषेकने फक्त मारलं नाही तर बोलून-बोलून मारलं. बाउंड्री मारल्यानंतर आमच्या खेळाडूंना इशारे करत होता. त्याने 39 चेंडूत 74 धावा केल्या आणि मी सामना पाहणं थांबवलं. सहनच होत नव्हतं.”

हे ही वाचा: "पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच ..." अभिषेक शर्माने हरिस रौफ-शाहीन आफ्रिदी यांच्यातील वादावर केली टीका

 

सोशल मीडियावर ट्रोल्सचा पाऊस

इंस्टाग्रामवर @muhammadishfaq4044 या अकाऊंटवरून शेअर झालेल्या या व्हिडीओवर भन्नाट कमेंट्स येत आहेत.

एका यूजरने लिहिलं, “भाई, सामना सोडून तुझा व्हिडीओ पाहायला आलोय.”

दुसरा म्हणाला, “पाकिस्तानचा नवा बाप सापडलाय.”

तिसऱ्याने लिहिलं, “हा सामना इंडिया वि. पाकिस्तान नव्हता, तर अभिषेक शर्मा वि. पाकिस्तान होता.”

चौथा म्हणाला, “पाकिस्तानी लोकांसाठी नवीन खुशखबर, अभिषेक शर्मा आता त्यांचे पापा आहेत.”

हे ही वाचा: ‘कोहली,कोहली...’, हरिस रौफला भारतीय प्रेक्षकांनी दिलं चोख उत्तर! घुमला विराटच्या नावाचा जयघोष; Video व्हायरल

 

भारतीय चाहत्यांची मौज

हा व्हिडीओ भारतीय चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला असून त्यावर हसत-खिदळत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी मजेशीर मीम्स बनवत पाकिस्तानचा पराभव आणि अभिषेकची खेळी दोन्ही साजरी केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
abhishek sharmaIND vs PakAsia Cup 2025Viral Video

इतर बातम्या

समुद्राच्या पोटात सापडली 10 ऐतिहासिक नगरं, तीन एकाच देशातली...

विश्व